Sinh viên khát vọng số hóa nông nghiệp ở Tây Nguyên

TPO - Thấu cảm trước nỗi vất vả của bà con nông dân các xã ở Đắk Lắk, những sinh viên 5 tốt bằng kiến thức được học, sự nhanh nhạy về công nghệ số đã đưa các dự án từ những đêm dài thức trắng nghiên cứu vào phục vụ cộng đồng.

Qua những chuyến tình nguyện về các buôn làng ở tỉnh Đắk Lắk, chàng sinh viên Trần Xuân Lương, lớp Công nghệ thông tin, trường Đại học Tây Nguyên thấu hiểu nỗi vất vả của bà con nông dân. Nam sinh mong muốn thực hiện số hóa những giá trị thực tiễn.

Sinh viên Trần Xuân Lương (bìa trái) cùng nhóm bạn thực hiện các dự án.

Xuân Lương tâm sự, nhiều bạn hay hỏi dân IT câu làm nghiên cứu khoa học (NCKH) có khô khan và khó lắm không. Thú thật, nếu ngày nào cũng chỉ cắm mặt vào code với những bảng mạch chằng chịt thì... khô thật. Nhưng với Lương, NCKH không chỉ nằm trong những trang tài liệu dày cộm. Nó bắt nguồn từ những chuyến đi "Mùa hè xanh", "Xuân tình nguyện" dọc các buôn làng Đắk Lắk, từ những trăn trở khi chứng kiến bà con nông dân vất vả trên vườn rẫy.

Xuân Lương cùng các bạn tham gia các hoạt động tình nguyện.

Chàng sinh viên hóm hỉnh nói, nhiều anh em hay trêu: "Sao vừa chạy sự kiện, làm Phó Chủ nhiệm CLB Sinh viên 5 tốt tỉnh, đi tình nguyện liên miên mà vẫn ôm đồm NCKH được?". Chắc bí quyết chỉ nằm ở việc mình thực sự muốn "số hóa" những thứ quanh mình. Đó cũng là lý do dự án "Robot AI-IoT phục vụ canh tác sầu riêng" ra đời.

Tinh thần dám nghĩ, dám làm ấy đã mang lại quả ngọt khi dự án của nhóm xuất sắc lọt top 10 toàn quốc cuộc thi “Thách thức Đổi mới sáng tạo thời đại số 2025”.

Xuân Lương chia sẻ, bản thân luôn tự hào vì hành trình ấy có sự định hướng tận tâm của thầy cô và những người đồng đội kề vai sát cánh. Khoảnh khắc “đứa con tinh thần” vận hành ổn định trên thực địa, mọi người vỡ òa hạnh phúc.

Nhiều hoạt động hướng về cộng đồng của sinh viên ĐH Tây Nguyên.

Những đêm thức trắng mày mò sửa lỗi thuật toán, Lương nhận ra một chân lý, chỉ cần dám quan sát và dấn thân, những dòng mã số tưởng chừng khô khan kia hoàn toàn có thể trở thành công cụ để tuổi trẻ tạo ra những giá trị thật cho cộng đồng.

Trần Xuân Lương còn là một cán bộ năng động trong các hoạt động Đoàn, tình nguyện. Với những cống hiến và đóng góp trong thời gian qua, Xuân Lương được trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen trong các hoạt động tình nguyện; trong công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh Đắk Lắk...

Mang công nghệ từ góc bàn nhỏ tới dự án cộng đồng

Thấu cảm trước nỗi nhọc nhằn của bà con nông dân và nỗi lo bão lũ, nữ sinh Trần Thị Thùy Trang - Sư phạm Vật lý, Trường Đại học Tây Nguyên, mang công nghệ AI-IoT từ góc bàn nhỏ tới những dự án vì cộng đồng

Nữ sinh Trần Thị Thùy Trang.

Với Trang, làm nghiên cứu khoa học tuy có sự vất vả nhưng không hề khô khan. Hành trình của Trang không bắt đầu từ lý thuyết sách vở hay phòng lab hiện đại, mà từ góc bàn học nhỏ ngổn ngang mạch điện và khao khát ứng dụng AI, IoT vào đời sống.

Những dự án như robot phun thuốc tự động hay xuồng cứu hộ tự điều hành đều xuất phát từ sự thấu cảm trước nỗi nhọc nhằn của bà con nông dân và nỗi lo bão lũ.

Trang cùng nhóm bạn khát khao mang công nghệ AI-IoT từ góc bàn nhỏ tới những dự án vì cộng đồng.

Vừa điều hành CLB Sinh viên 5 tốt tỉnh Đắk Lắk, Trang vẫn nuôi dưỡng trọn vẹn đam mê "số hóa" giá trị thực tế và sự nhiệt huyết đã được đền đáp xứng đáng bằng vị trí Top 10 “Skill our Future” (cuộc thi thách thức đổi mới sáng tạo thời đại số).

Trang chia sẻ, chỉ cần dám quan sát và dấn thân, công nghệ sẽ là đôi cánh để thanh xuân kiến tạo những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Trang đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp tỉnh nhiều năm liền. Bên cạnh đó, nữ sinh còn nhận được bằng khen, giấy khen của trường, Tỉnh Đoàn trong các hoạt động tình nguyện.

