Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sôi nổi ngày hội thiếu nhi Việt Nam học tập tốt, rèn luyện chăm

Diệu Nhi

TPO - Ngày 18/5, tại tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm” với sự tham gia của 1.500 em thiếu nhi và các thầy cô giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trên địa bàn tỉnh.

Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm” đã và đang được Hội đồng Đội Trung ương tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố. Đây là một hành trình bền bỉ đồng hành cùng các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng trên khắp cả nước trong việc học tập tốt, rèn luyện chăm, vận động khỏe mạnh, bảo vệ môi trường, đọc sách mỗi ngày, chia sẻ yêu thương và phát triển kỹ năng sống.

Trong suốt 4 năm qua, chương trình không chỉ tạo nên sân chơi bổ ích, lành mạnh cho thiếu nhi mà còn góp phần quan trọng trong việc đồng hành cùng gia đình và nhà trường trong công tác giáo dục, rèn luyện và phát triển toàn diện cho các em - về đức, trí, thể, mỹ và kỹ năng xã hội.

Theo anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, ngày hội là dịp để các thầy cô giáo, các anh, chị phụ trách Đội, các bậc cha mẹ tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên và nhi đồng; tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em được vui chơi, học tập, trải nghiệm, rèn luyện, làm nhiều việc tốt, góp phần hình thành những giá trị nhân cách tốt đẹp cho các em trong tương lai.

z7836990737366-e69d08bac672f1de0e4d0120e22d5c62.jpg
Anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu khai mạc ngày hội.

Tại ngày hội, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp cùng các đơn vị đã trao tặng 30 suất học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, hơn 1.500 em thiếu nhi tham gia chương trình cũng được tặng những phần quà ý nghĩa của chương trình.

﻿z7836990652197-d108e78cccfea35aa10416aa83f93863.jpg﻿
z7836990724510-88dbb070c425048dd0acee941ab1f4ef.jpg﻿
z7836990677999-fa5bf2621b0e8a5454dff29fdd595668.jpg
z7836990712835-152c051fe4b0ee8fcaf6436cd39277ec.jpg
Hội đồng Đội Trung ương trao tặng học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Diệu Nhi
#Hội đồng Đội Trung ương #ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt #rèn luyện chăm” #thiếu nhi #Tổng phụ trách Đội #măng non

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe