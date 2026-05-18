Sôi nổi ngày hội thiếu nhi Việt Nam học tập tốt, rèn luyện chăm

TPO - Ngày 18/5, tại tỉnh Thanh Hóa, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm” với sự tham gia của 1.500 em thiếu nhi và các thầy cô giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trên địa bàn tỉnh.

Ngày hội “Thiếu nhi Việt Nam - Học tập tốt, rèn luyện chăm” đã và đang được Hội đồng Đội Trung ương tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố. Đây là một hành trình bền bỉ đồng hành cùng các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng trên khắp cả nước trong việc học tập tốt, rèn luyện chăm, vận động khỏe mạnh, bảo vệ môi trường, đọc sách mỗi ngày, chia sẻ yêu thương và phát triển kỹ năng sống.

Trong suốt 4 năm qua, chương trình không chỉ tạo nên sân chơi bổ ích, lành mạnh cho thiếu nhi mà còn góp phần quan trọng trong việc đồng hành cùng gia đình và nhà trường trong công tác giáo dục, rèn luyện và phát triển toàn diện cho các em - về đức, trí, thể, mỹ và kỹ năng xã hội.

Theo anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, ngày hội là dịp để các thầy cô giáo, các anh, chị phụ trách Đội, các bậc cha mẹ tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên và nhi đồng; tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em được vui chơi, học tập, trải nghiệm, rèn luyện, làm nhiều việc tốt, góp phần hình thành những giá trị nhân cách tốt đẹp cho các em trong tương lai.

Anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu khai mạc ngày hội.

Tại ngày hội, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp cùng các đơn vị đã trao tặng 30 suất học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, hơn 1.500 em thiếu nhi tham gia chương trình cũng được tặng những phần quà ý nghĩa của chương trình.