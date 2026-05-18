Tuyên dương 155 giáo viên Tổng phụ trách Đội, thiếu nhi tiêu biểu Sơn La

Viết Hà

TPO - Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Sơn La vừa tuyên dương 75 giáo viên Tổng phụ trách Đội và 80 đội viên tiêu biểu, lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện, sáng tạo trong thiếu nhi các dân tộc Sơn La nhân dịp kỷ niệm 85 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, tối 17/5, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Chương trình tuyên dương giáo viên Tổng phụ trách Đội và thiếu nhi tiêu biểu.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; ông Nguyễn Đình Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La dự chương trình.

Anh Bùi Quang Huy, ông Nguyễn Đình Việt trao bằng khen tuyên dương 155 giáo viên Tổng phụ trách Đội, thiếu nhi tiêu biểu.

Điểm nhấn của chương trình là lễ tuyên dương 75 giáo viên Tổng phụ trách Đội tiêu biểu và 80 đội viên xuất sắc trong học tập, rèn luyện, công tác Đội và phong trào thiếu nhi toàn tỉnh. Đây là những gương mặt đại diện cho tinh thần vượt khó, sáng tạo, trách nhiệm, góp phần lan tỏa phong trào thi đua học tập, rèn luyện trong thanh thiếu nhi Sơn La.

Ông Nguyễn Đình Việt phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Việt đề nghị các cấp, ngành, nhà trường, gia đình và toàn xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Đặc biệt, các đơn vị tạo điều kiện để thiếu nhi được học tập, vui chơi, phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh, hạnh phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị, tổ chức Đội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng số, góp phần xây dựng lớp công dân Sơn La tương lai bản lĩnh, trí tuệ, giàu khát vọng cống hiến.

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình nhạc hội “Thiếu nhi Sơn La – Vững bước tiến vào kỷ nguyên mới”

Ngay sau lễ tuyên dương, chương trình nhạc hội với chủ đề “Thiếu nhi Sơn La – Vững bước tiến vào kỷ nguyên mới” đã diễn ra sôi nổi với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, mang đậm sắc màu văn hóa các dân tộc Tây Bắc, tạo khí thế thi đua, phấn khởi trong đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh.

#Tổng phụ trách Đội #thiếu nhi tiêu biểu #Đội TNTP Hồ Chí Minh #tỉnh Sơn La #Kỷ niệm 85 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh #kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

