Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Cặp đôi biến đám cưới thành sàn đấu

Tú Oanh

TPO - Một cặp cô dâu - chú rể ở Trung Quốc đã biến đám cưới thành trận đấu vật biểu diễn chuyên nghiệp, với quy ước bên thua phải làm việc nhà suốt đời.

Theo SCMP, chú rể He Yinsheng - đô vật chuyên nghiệp đến từ thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), đã cùng vợ của mình tổ chức một đám cưới độc đáo tại khách sạn địa phương vào đầu tháng 5.

g1.png
Chú rể đấu vật với cô dâu trong đám cưới.

Thay vì sân khấu cưới truyền thống, đôi tân hôn dựng thành sàn đấu vật, có màn hình lớn hiển thị poster mang nội dung đầy kịch tính “Chú rể vs cô dâu”.

Bối cảnh tiệc cưới được biến hóa giống như trận đấu vật biểu diễn chuyên nghiệp. Không giống các môn thể thao đối kháng mang tính cạnh tranh thông thường, đây là loại hình thể thao giải trí kết hợp giữa võ thuật và kịch nghệ sân khấu, các đòn đánh được dàn dựng kỹ lưỡng nhằm tránh chấn thương.

Trong sự kiện chính, cô dâu và chú rể dẫn dắt đội của mình bước vào cuộc đấu. Theo quy tắc đặt ra, hai bên thi đấu tổng cộng 3 trận, bên nào dẫn trước hai trận là người chiến thắng cuối cùng. Bên thua phải đảm nhận việc nhà suốt đời.

Video ghi lại sự kiện cho thấy các võ sĩ bước lên sàn đấu trước, thực hiện hàng loạt động tác đòi hỏi kỹ thuật cao như quật ngã, vật lộn đến khóa siết ở cự ly gần.

Phía dưới võ đài, khách mời theo dõi chăm chú. Thích thú nhất phải kể đến trẻ em, mải mê xem đến mức quên ăn.

Sau đó, cô dâu và chú rể xuất hiện trong tiếng reo hò cổ vũ của đám đông. Cô dâu chiếm ưu thế trong trận đấu. Cô khéo léo né đòn trước khi quật ngã chồng bằng một cú quăng vai.

Kết thúc, trọng tài tuyên bố cô dâu là người thắng cuộc, đồng thời thông báo cô được “miễn làm việc nhà suốt đời”.

Dù toàn bộ trận đấu được dàn dựng và tập luyện từ trước, đa số khách mời đều tỏ ra ấn tượng với hôn lễ "có một không hai" này.

Anh He chia sẻ với tờ Xiaoxiang Morning Post, toàn bộ người tham gia biểu diễn đều được đào tạo chuyên nghiệp và an toàn là yếu tố được ưu tiên hàng đầu.

“Dĩ nhiên cuối cùng tôi phải thua rồi. Tôi không thể để cô ấy làm việc nhà được”, chú rể nói.

Anh cho biết nảy sinh ý tưởng này trong quá trình chuẩn bị đám cưới, sau khi nhận ra ngân sách vượt quá dự tính. Thay vì thuê ca sĩ và vũ công, anh quyết định tổ chức trận đấu vật.

Cô dâu ủng hộ kế hoạch này, trong khi cha mẹ hai bên cho biết không thực sự hiểu, nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn của các con.

“Đám cưới của chúng tôi có cả đồ ăn và chương trình biểu diễn, mọi người đều hào hứng tham dự. Cuối cùng có gần 300 khách đến, nhiều hơn chúng tôi mong đợi", anh He nói.

g2.png
Cô dâu quật ngã chú rể trong sự cổ vũ của khách mời.

Anh chia sẻ thêm thông qua đám cưới của mình, anh mong có nhiều người hơn biết đến cộng đồng đấu vật biểu diễn vốn chưa phổ biến ở Trung Quốc.

Ở Trung Quốc, đấu vật biểu diễn chuyên nghiệp không phải bộ môn được chú trọng, thường chỉ xuất hiện tại quán bar, lễ hội bia hoặc tiệc tất niên doanh nghiệp.

Đúng như anh He kỳ vọng, đám cưới của anh nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng tỏ ra thích thú với ý tưởng mới lạ. Một số còn đề nghị cặp đôi tổ chức lại đám cưới, bán vé cho mọi người vào xem hoặc đi lưu diễn toàn quốc.

Tú Oanh
#Cô dâu #chú rể #đám cưới #đấu vật biểu diễn chuyên nghiệp #võ đài

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe