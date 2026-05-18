Cặp đôi biến đám cưới thành sàn đấu

TPO - Một cặp cô dâu - chú rể ở Trung Quốc đã biến đám cưới thành trận đấu vật biểu diễn chuyên nghiệp, với quy ước bên thua phải làm việc nhà suốt đời.

Theo SCMP, chú rể He Yinsheng - đô vật chuyên nghiệp đến từ thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), đã cùng vợ của mình tổ chức một đám cưới độc đáo tại khách sạn địa phương vào đầu tháng 5.

Chú rể đấu vật với cô dâu trong đám cưới.

Thay vì sân khấu cưới truyền thống, đôi tân hôn dựng thành sàn đấu vật, có màn hình lớn hiển thị poster mang nội dung đầy kịch tính “Chú rể vs cô dâu”.

Bối cảnh tiệc cưới được biến hóa giống như trận đấu vật biểu diễn chuyên nghiệp. Không giống các môn thể thao đối kháng mang tính cạnh tranh thông thường, đây là loại hình thể thao giải trí kết hợp giữa võ thuật và kịch nghệ sân khấu, các đòn đánh được dàn dựng kỹ lưỡng nhằm tránh chấn thương.

Trong sự kiện chính, cô dâu và chú rể dẫn dắt đội của mình bước vào cuộc đấu. Theo quy tắc đặt ra, hai bên thi đấu tổng cộng 3 trận, bên nào dẫn trước hai trận là người chiến thắng cuối cùng. Bên thua phải đảm nhận việc nhà suốt đời.

Video ghi lại sự kiện cho thấy các võ sĩ bước lên sàn đấu trước, thực hiện hàng loạt động tác đòi hỏi kỹ thuật cao như quật ngã, vật lộn đến khóa siết ở cự ly gần.

Phía dưới võ đài, khách mời theo dõi chăm chú. Thích thú nhất phải kể đến trẻ em, mải mê xem đến mức quên ăn.

Sau đó, cô dâu và chú rể xuất hiện trong tiếng reo hò cổ vũ của đám đông. Cô dâu chiếm ưu thế trong trận đấu. Cô khéo léo né đòn trước khi quật ngã chồng bằng một cú quăng vai.

Kết thúc, trọng tài tuyên bố cô dâu là người thắng cuộc, đồng thời thông báo cô được “miễn làm việc nhà suốt đời”.

Dù toàn bộ trận đấu được dàn dựng và tập luyện từ trước, đa số khách mời đều tỏ ra ấn tượng với hôn lễ "có một không hai" này.

Anh He chia sẻ với tờ Xiaoxiang Morning Post, toàn bộ người tham gia biểu diễn đều được đào tạo chuyên nghiệp và an toàn là yếu tố được ưu tiên hàng đầu.

“Dĩ nhiên cuối cùng tôi phải thua rồi. Tôi không thể để cô ấy làm việc nhà được”, chú rể nói.

Anh cho biết nảy sinh ý tưởng này trong quá trình chuẩn bị đám cưới, sau khi nhận ra ngân sách vượt quá dự tính. Thay vì thuê ca sĩ và vũ công, anh quyết định tổ chức trận đấu vật.

Cô dâu ủng hộ kế hoạch này, trong khi cha mẹ hai bên cho biết không thực sự hiểu, nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn của các con.

“Đám cưới của chúng tôi có cả đồ ăn và chương trình biểu diễn, mọi người đều hào hứng tham dự. Cuối cùng có gần 300 khách đến, nhiều hơn chúng tôi mong đợi", anh He nói.

Cô dâu quật ngã chú rể trong sự cổ vũ của khách mời.

Anh chia sẻ thêm thông qua đám cưới của mình, anh mong có nhiều người hơn biết đến cộng đồng đấu vật biểu diễn vốn chưa phổ biến ở Trung Quốc.

Ở Trung Quốc, đấu vật biểu diễn chuyên nghiệp không phải bộ môn được chú trọng, thường chỉ xuất hiện tại quán bar, lễ hội bia hoặc tiệc tất niên doanh nghiệp.

Đúng như anh He kỳ vọng, đám cưới của anh nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng tỏ ra thích thú với ý tưởng mới lạ. Một số còn đề nghị cặp đôi tổ chức lại đám cưới, bán vé cho mọi người vào xem hoặc đi lưu diễn toàn quốc.