Sôi nổi 12 giờ thi tài kịch nói học sinh, sinh viên

TPO - Sau hơn 12 giờ thi tài qua 21 tiết mục kịch nói, hơn 400 bạn trẻ đã đón nhận những phần thưởng xứng đáng công sức và tài năng, đồng thời đúc rút những kinh nghiệm quý giá từ liên hoan.

Ngày 17/5, Trường Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức Liên hoan Kịch nói Học sinh, sinh viên lần thứ II - năm 2026, với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ trong kỷ nguyên văn hóa mới”.

Liên hoan diễn ra trong thời điểm cả nước đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Sư phạm TPHCM - HCMUE (1976 - 2026).

Đây không chỉ là ngày hội nghệ thuật học đường quy mô lớn mà còn là minh chứng sinh động cho nỗ lực hiện thực hóa khát vọng xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong giai đoạn mới. Thông qua ngôn ngữ của nghệ thuật kịch nói, thế hệ trẻ HCMUE mong muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh những thành tựu vẻ vang của thành phố mang tên Bác, đồng thời tự hào nhìn lại hành trình nửa thế kỷ kiến tạo và phát triển của một trong những cái nôi đào tạo sư phạm trọng điểm quốc gia.

Các bạn sinh viên khoa Tiếng Anh hóa thân đầy cảm xúc trong tiết mục Đường lên Điện Biên.

Ảnh: Ngô Tùng

THPT Chuyên Lê Quý Đôn đăng quang Đường đến thành công

Tối 16/5, tại Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại TPHCM, 5 thành viên đội trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa) đã xuất sắc giành ngôi vô địch cuộc thi Đường đến thành công – UTC2 năm 2026 với giải thưởng 35 triệu đồng. Đội trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh (Đắk Lắk) giành hạng nhì, 2 đội THPT Chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk) và THPT Chu Van An (Khánh Hòa) giành hạng ba.

Đường đến thành công – UCT2 là cuộc thi kiến thức dành cho đối tượng học sinh THPT các trường trên cả nước. Cuộc thi năm nay có hơn 100 đội đến từ 96 trường THPT trên địa bàn cả nước. Trong đó, nhiều đội đến từ trường THPT chuyên của các tỉnh, thành khu vực miền Nam. Cuộc thi diễn ra vòng loại, bán kết và chung kết liên tỉnh từ tháng 12-2025 đến tháng 5-2026.

“Đường đến thành công – UTC2” năm 2026 không chỉ là một cuộc thi học thuật, mà còn là hành trình kết nối những học sinh có cùng niềm say mê tri thức đến từ nhiều địa phương. Từ vòng thi cấp tỉnh đến trận chung kết liên tỉnh, các đội thi đã mang đến hình ảnh đẹp về thế hệ học sinh tự tin, năng động, ham học hỏi và sẵn sàng vượt qua thử thách.

Thông qua cuộc thi, Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn tạo dựng một sân chơi ngoại khóa bổ ích, góp phần khơi dậy tinh thần học tập, khả năng tư duy độc lập, kỹ năng làm việc nhóm và bản lĩnh thể hiện trước công chúng cho học sinh trung học phổ thông.

Chương trình cũng là cầu nối giữa giáo dục phổ thông và giáo dục đại học, giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc đồng hành, bồi dưỡng, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ trên hành trình lập thân, lập nghiệp.