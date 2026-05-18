Tranh tài báo cáo viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Xuân Tùng

TPO - Tại hội thi báo cáo viên giỏi của Đảng bộ Trung ương Đoàn, các thí sinh đã chia sẻ và lan tỏa những giải pháp thực tiễn sinh động nhằm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 vào thực tiễn cuộc sống.

Ngày 18/5, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (Hà Nội), Đảng ủy Trung ương Đoàn tổ chức Hội thi Báo cáo viên tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Hội thi báo cáo viên giỏi. Ảnh: Lâm Đăng Hải

Phó Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn Nguyễn Thanh Tùng cho biết, hội thi là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng, hướng tới mục tiêu tuyên truyền sâu rộng những nội dung cốt lõi, điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 tới cán bộ, đảng viên và tuổi trẻ.

Công tác tuyên truyền, giáo dục luôn giữ vai trò hết sức quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Trong đó, tuyên truyền miệng là hình thức trực tiếp, đưa tiếng nói và tình cảm của Đảng đưa tiếng nói, chủ trương của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, tác động vào nhận thức, tình cảm và hành động của mỗi người.

Trong bối cảnh công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, công tác tuyên truyền miệng vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng và không thể thay thế. Đối với Đảng bộ T.Ư Đoàn, tuyên truyền miệng không chỉ là việc truyền tải chủ trương, chính sách mà còn là công cụ định hướng tư tưởng chính trị, củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến, ý chí tự lực, tự cường của tuổi trẻ.

Phó Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại chương trình.

Phó Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn đề nghị, mỗi báo cáo viên của Đảng bộ T.Ư Đoàn cần đạt tiêu chí chắc về nghiệp vụ, giỏi về kỹ năng và am hiểu thanh niên để đưa nghị quyết đến với người nghe một cách tự nhiên, thuyết phục và lay động nhất.

Các cấp ủy đảng tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền miệng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy ưu thế của mạng xã hội để nâng cao tính định hướng, sức thuyết phục của hoạt động tuyên truyền; gắn tuyên truyền với trao đổi, đối thoại nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và thanh niên.

Tham dự hội thi có 17 thí sinh.

Tham gia hội thi là 17 thí sinh được lựa chọn từ các chi, đảng bộ trực thuộc là những cán bộ có thành tích xuất sắc trong lao động, công tác, có khả năng trong công tác tuyên truyền miệng.

Thí sinh Nguyễn Văn Dũng (Báo Tiền Phong) dự thi.

Các thí sinh đã mang đến hội thi nội dung, giải pháp thực tiễn nhằm đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030 vào thực tiễn cuộc sống.

Trong đó, có tuyên truyền về độ phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong kỷ nguyên mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV và Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thiếu nhi.

Thí sinh Vũ Thị Thơ (Báo Thanh niên) dự thi. Ảnh: Xuân Tùng

Bên cạnh đó, đổi mới phương thức đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng thế trận an ninh văn hóa trong lĩnh vực xuất bản; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong nâng cao năng lực số, kỹ năng sống và khát vọng cống hiến cho thanh niên; giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi đáp ứng yêu cầu phát triển con người toàn diện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thí sinh Đặng Chinh Ngọc (Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng) dự thi.
Các thí sinh đã báo cáo nhiều chủ đề gắn với Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
#Nghị quyết Đại hội XIV #báo cáo viên #tuyên truyền #Đảng bộ Trung ương Đoàn #tuổi trẻ #kỹ năng truyền đạt #công tác tuyên truyền

