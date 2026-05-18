Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai Nguyễn Văn Út: Đồng Nai phấn đấu trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước

TPO - Trước giờ Công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Đồng Nai, phóng viên báo Tiền Phong đã có cuộc phỏng vấn Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út về phát triển TP. Đồng Nai trong giai đoạn tới.

PV: Thưa ông, khi được Quốc hội thông qua trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đâu là tầm nhìn phát triển dài hạn của Đồng Nai trong 10 - 20 năm tới?

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út: Trong tầm nhìn dài hạn đến năm 2050 theo định hướng quy hoạch, Đồng Nai phấn đấu trở thành địa phương đi đầu trong phát triển công nghiệp công nghệ cao, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại; là trung tâm giao thương quốc tế, du lịch, dịch vụ gắn với các đô thị đẳng cấp quốc tế.

Đồng thời, địa phương hướng tới xây dựng một nền kinh tế phát triển theo chiều sâu, dựa trên các trụ cột như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và đổi mới sáng tạo, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” trước năm 2045, phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu. Không chỉ dừng ở tăng trưởng kinh tế, Đồng Nai còn đặt mục tiêu phát triển hài hòa giữa kinh tế - xã hội - môi trường, trong đó người dân có cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc, không ai bị bỏ lại phía sau.

Song song đó, Đồng Nai sẽ trở thành trung tâm lớn về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao của khu vực, thu hút đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước đến sinh sống và làm việc. Hệ thống đô thị được phát triển theo hướng xanh, thông minh, hiện đại, có khả năng cạnh tranh và kết nối quốc tế cao, từng bước đưa Đồng Nai trở thành một trung tâm kết nối toàn cầu trong mạng lưới kinh tế khu vực và thế giới.

PV: Theo ông, những lợi thế cốt lõi nào sẽ giúp Đồng Nai bứt phá trong vai trò mới so với các địa phương khác?

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út: Về những lợi thế cốt lõi giúp Đồng Nai bứt phá trong thời gian tới, Đồng Nai xác định 2 lợi thế nền tảng sau:

Thứ nhất, động lực từ vị trí chiến lược gắn với Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đồng Nai nằm ở trung tâm vùng Đông Nam Bộ, là đầu mối kết nối TP.HCM với các tỉnh trong vùng, Tây Nguyên và các hành lang kinh tế quốc tế. Đặc biệt, với việc hình thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành là một trong những dự án hạ tầng chiến lược quốc gia, Đồng Nai có điều kiện trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế, trung tâm logistics đa phương thức và cửa ngõ giao thương toàn cầu.

Đồng Nai định hướng phát triển hệ sinh thái kinh tế hàng không bao gồm đô thị sân bay, logistics, thương mại, tài chính, dịch vụ chất lượng cao,… tạo ra không gian phát triển mới, thu hút các ngành công nghiệp công nghệ cao và dòng vốn đầu tư quốc tế, qua đó hình thành cực tăng trưởng mới của cả vùng.

Thứ hai, động lực từ hành lang sông Đồng Nai là trục không gian phát triển chiến lược. Sông Đồng Nai được xác định là trục không gian phát triển quan trọng của địa phương trong thời gian tới. Đồng Nai định hướng phát triển chuỗi đô thị ven sông, đặc biệt tại các khu vực Biên Hòa - Long Thành - Nhơn Trạch, gắn với các trung tâm dịch vụ, thương mại, tài chính và các khu đô thị sinh thái chất lượng cao.

Đồng thời, hành lang sông Đồng Nai sẽ được khai thác theo hướng kết hợp phát triển kinh tế với bảo tồn sinh thái, chỉnh trang đô thị, di dời các hoạt động không còn phù hợp, hình thành không gian sống hiện đại, hấp dẫn, có bản sắc riêng; qua đó nâng cao chất lượng sống của người dân và tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt cho Đồng Nai trong thu hút đầu tư và phát triển đô thị bền vững.

PV: Thưa Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai, địa phương sẽ định hướng các ngành kinh tế mũi nhọn nào trong giai đoạn mới?

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út: Về định hướng trong giai đoạn tới, Đồng Nai xác định phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường và gắn với chuỗi giá trị toàn cầu.

Trước hết, về công nghiệp, Đồng Nai tập trung ưu tiên các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, điện tử, sản xuất thiết bị, công nghiệp phục vụ hàng không, đồng thời thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin, tự động hóa, vật liệu mới, năng lượng sạch. Định hướng đến năm 2030 là phát triển mạnh các ngành công nghiệp nền tảng như cơ khí, ô tô, thiết bị công nghiệp, thiết bị y tế…, tích hợp các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; và giai đoạn sau 2030 sẽ chuyển sang các lĩnh vực công nghệ tiên tiến như công nghệ số, viễn thông thế hệ mới, công nghệ sinh học.

Thứ hai, về nông nghiệp và công nghiệp chế biến, Đồng Nai định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, gắn với chế biến sâu và xuất khẩu; chú trọng các lĩnh vực giống chất lượng cao, dược liệu, nông nghiệp thông minh, qua đó nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Thứ ba, về dịch vụ và hạ tầng, Đồng Nai ưu tiên phát triển logistics, dịch vụ hàng không, thương mại, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, du lịch, cùng với đầu tư hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, khu đô thị thông minh, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế hiện đại.

PV: Đồng Nai có chính sách gì để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh, thưa ông?

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út: Về chính sách thu hút đầu tư, Đồng Nai xác định tiếp tục ưu tiên thu hút đầu tư các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu; chú trọng thu hút các dự án lớn, các dự án của các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn đa quốc gia đặt trụ sở và thành lập các cơ quan, trung tâm nghiên cứu - phát triển (R&D), trung tâm đổi mới sáng tạo tại Đồng Nai gắn với việc đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Đồng Nai cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư tiếp cận cơ hội trong các lĩnh vực phù hợp với cam kết quốc tế, ưu tiên các dự án không thâm dụng lao động, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, đồng thời đẩy mạnh đầu tư hạ tầng đồng bộ, phát triển các khu công nghiệp hiện đại, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhằm thu hút dòng vốn chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh của Đồng Nai trong dài hạn.

PV: Đồng Nai đặt mục tiêu đạt được những chỉ tiêu cụ thể nào về GRDP, thu nhập bình quân, hạ tầng đô thị trong 5 năm đầu?

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út: Trong thời gian tới, Đồng Nai xác định rõ các mục tiêu chiến lược cụ thể nhằm tạo niềm tin cho người dân và nhà đầu tư về định hướng phát triển của một đô thị trực thuộc Trung ương hiện đại, năng động và bền vững.

Về các chỉ tiêu cụ thể, Đồng Nai kiên định mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, với tốc độ tăng trưởng GRDP đến năm 2030 bình quân trên 10%/năm, kinh tế số đóng vai trò ngày càng quan trọng, phấn đấu đến năm 2030 đạt trên 30% cơ cấu GRDP. Về mặt xã hội, tỉnh đặt mục tiêu nâng cao thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 120 triệu đồng/người/năm; tuổi thọ trung bình đạt 77,67 tuổi và chỉ số phát triển con người HDI đạt khoảng 0,78; đồng thời, phát triển hệ thống đô thị hiện đại với tỷ lệ đô thị hóa ngày càng cao, tiệm cận các đô thị phát triển trong khu vực.



PV: Thưa ông, Đồng Nai có chính sách gì để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh?

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út: Sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai không chỉ hướng đến mục tiêu phát triển của riêng mình mà còn xác định trách nhiệm đóng góp lớn hơn vào tăng trưởng chung của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Trước hết, Đồng Nai sẽ tiếp tục là trung tâm công nghiệp quan trọng của cả nước, chuyển dịch mạnh sang các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu; góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia, đặc biệt trong các lĩnh vực như sản xuất thiết bị, điện tử, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp hàng không.

Thứ hai, với việc đưa vào khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Đồng Nai sẽ trở thành cửa ngõ giao thương quốc tế và trung tâm trung chuyển hàng không của khu vực, đóng vai trò kết nối với các thị trường toàn cầu. Cùng với hệ thống cảng biển, đường bộ, đường sắt và các trung tâm logistics, Đồng Nai sẽ hình thành mạng lưới logistics đa phương thức quy mô lớn, góp phần giảm chi phí vận tải, nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng quốc gia và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu.

Thứ ba, Đồng Nai sẽ là thúc đẩy liên kết vùng, đặc biệt trong không gian phát triển với Thành phố Hồ Chí Minh và kết nối vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Thứ tư, Đồng Nai định hướng phát triển mạnh các lĩnh vực dịch vụ chất lượng cao, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời tập trung xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tri thức. Qua đó tạo môi trường thuận lợi để thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Thứ năm, Đồng Nai xác định phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường; sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải. Đồng thời, chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia.

Với định hướng đó, Đồng Nai phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ và cả nước, qua đó đóng góp ngày càng lớn hơn vào tăng trưởng kinh tế quốc gia, góp phần cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới nhanh và bền vững.

Trân trọng cảm ơn ông!