Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi công cao tốc Vinh - Thanh Thủy gần 24.000 tỷ đồng, mở hành lang kết nối Việt Nam - Lào

Thu Hiền

TPO - Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy có tổng vốn gần 24.000 tỷ đồng, mở ra trục giao thông chiến lược kết nối cao tốc Bắc - Nam với cửa khẩu Thanh Thủy và nước bạn Lào, góp phần thúc đẩy liên kết vùng và phát triển kinh tế khu vực Bắc Trung Bộ.

Chiều 18/5, tại xã Đại Huệ, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khởi công Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Tuyến cao tốc có tổng mức đầu tư hơn 23.940 tỷ đồng, được kỳ vọng trở thành trục giao thông chiến lược kết nối Nghệ An với cửa khẩu Thanh Thủy và nước bạn Lào.

tp-3.jpg
Toàn cảnh lễ khởi công.

Dự án có điểm đầu tại nút giao Hưng Tây, kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt; điểm cuối tại khu vực cửa khẩu Thanh Thủy - Nậm On, trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào. Tuyến dài khoảng 60 - 65 km, đi qua 9 xã gồm Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng.

Theo thiết kế, tuyến được xây dựng theo tiêu chuẩn đường bộ cao tốc với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, riêng các đoạn đào sâu, đắp cao được đầu tư nền đường quy mô 6 làn xe. Vận tốc thiết kế từ 80 - 100 km/h, một số đoạn thuận lợi đạt 120 km/h.

tp-4.jpg
Ông Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An, phát biểu tại lễ khởi công.

Trên toàn tuyến sẽ xây dựng 51 cây cầu, gồm 43 cầu trên tuyến chính và 8 cầu trong phạm vi nút giao, đường ngang. Dự án còn có hầm xuyên núi qua dãy Đại Huệ dài khoảng 485 m với hai ống hầm riêng biệt cho hai chiều xe chạy. Ngoài ra, 58 hầm chui dân sinh sẽ được bố trí nhằm bảo đảm kết nối giao thông địa phương.

Hệ thống nút giao gồm 6 vị trí, kết nối với cao tốc Bắc - Nam phía Đông, quốc lộ 15, quốc lộ 46B, đường Hồ Chí Minh và nhiều tuyến tỉnh lộ quan trọng, góp phần hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ khu vực.

tp-2.jpg
Các đại biểu phát lệnh khởi công.

Dự án sử dụng khoảng 582 ha đất, trong đó có gần 98,5 ha rừng phòng hộ đầu nguồn, 141 ha rừng sản xuất và hơn 221 ha đất trồng lúa. Công trình do Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An làm chủ đầu tư, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2029.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An, cho biết, đây là dự án hạ tầng chiến lược, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương và khu vực. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An đề nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

tp-1.jpg
Các phương tiện, máy móc sẵn sàng thi công.

Cao tốc Vinh - Thanh Thủy là một phần của hành lang giao thông Hà Nội - Viêng Chăn, được Chính phủ Việt Nam và Lào thống nhất hướng tuyến từ năm 2016. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ cửa khẩu Thanh Thủy đến các đô thị, cảng biển Nghệ An, đồng thời tăng cường kết nối Bắc Trung Bộ với Lào và Thái Lan.

1-9261.jpg
Phối cảnh dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Các điểm du lịch như biển Cửa Lò, Khu di tích Kim Liên và Vườn quốc gia Pù Mát cũng được kỳ vọng hưởng lợi từ hạ tầng giao thông mới, tạo thêm động lực thu hút đầu tư và phát triển du lịch khu vực.

Thu Hiền
#cao tốc #Vinh - Thanh Thủy #đầu tư #Giao thông #Lào #hạ tầng #du lịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe