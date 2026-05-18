Gần 100% hộ dân đồng thuận thành lập thành phố Quảng Ninh

TPO - Quảng Ninh đã hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân về Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh hiện nay. Kết quả gần 100% hộ dân tham gia đồng ý, cho thấy sự đồng thuận xã hội rất cao trước một bước chuyển có tính chiến lược trong tổ chức không gian phát triển của địa phương.

Việc lấy ý kiến nhân dân được triển khai sau khi Bộ Chính trị có chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Đây là bước đi quan trọng trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trong năm 2026.

Theo kết quả tổng hợp, toàn tỉnh có hơn 387.000 hộ gia đình thuộc diện lấy ý kiến. Trong số hơn 385.000 hộ tham gia, có 99,96% số phiếu hợp lệ đồng ý với Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh. Đáng chú ý, 14 địa phương đạt tỷ lệ đồng thuận tuyệt đối 100%; số ý kiến không đồng ý chỉ chiếm 0,04%.

Kết quả này được đánh giá là cơ sở chính trị, xã hội quan trọng, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của nhân dân đối với định hướng phát triển mới của Quảng Ninh. Việc thành lập thành phố Quảng Ninh không chỉ là sự thay đổi về mô hình đơn vị hành chính, mà còn gắn với yêu cầu tái cấu trúc không gian phát triển, nâng cao chất lượng quản trị đô thị và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương cửa ngõ vùng Đông Bắc.

Để tổ chức lấy ý kiến, Quảng Ninh thành lập hơn 2.500 tổ lấy ý kiến nhân dân, với sự tham gia của trên 10.000 thành viên. Nội dung Đề án và các tài liệu liên quan được công khai trên cổng, trang thông tin điện tử của địa phương, đồng thời niêm yết tại trụ sở UBND xã, phường, đặc khu, nhà văn hóa thôn, bản, khu phố và các điểm sinh hoạt cộng đồng trong thời gian 30 ngày.

Trong quá trình triển khai, các địa phương tổ chức tuyên truyền, đối thoại, giải thích những vấn đề người dân còn băn khoăn. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội cũng tham gia vận động, giúp người dân hiểu rõ quyền, trách nhiệm và ý nghĩa lâu dài của việc thành lập thành phố Quảng Ninh.

Cùng với việc lấy ý kiến nhân dân, Quảng Ninh cũng lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thiện Đề án. Tại cấp tỉnh, 54/54 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất với dự thảo Tờ trình, Đề án báo cáo Bộ Chính trị xin chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh. Các ý kiến góp ý được Sở Nội vụ tiếp thu, rà soát, chỉnh sửa trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Trước đó, ngày 7/4/2026, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 20-KL/TW về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh.

Theo định hướng được nêu trong kết luận, thành phố Quảng Ninh sẽ phát triển theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc; tái cấu trúc không gian tích hợp đô thị, biển, đảo, biên giới, di sản thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Mô hình này hướng tới chuyển từ tổ chức không gian phân tán sang tích hợp, từ địa giới hành chính sang hệ sinh thái đa trung tâm, mở và liên kết.

Việc thành lập thành phố Quảng Ninh cũng được đặt trong yêu cầu mở rộng không gian tăng trưởng, lấy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số làm động lực; phát triển kinh tế xanh, kinh tế di sản, kinh tế biển, kinh tế biên giới, kinh tế ban đêm và công nghiệp văn hóa.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp với tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định; báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trình Quốc hội xem xét, quyết định trong năm 2026.

Với tỷ lệ đồng thuận rất cao từ cơ sở, Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh đang có thêm nền tảng quan trọng để bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, hướng tới một mô hình đô thị trực thuộc Trung ương có bản sắc riêng, gắn phát triển hiện đại với bảo tồn di sản, biển đảo và biên giới.