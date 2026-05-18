Phá đường dây làm giả gần 10.000 giấy tờ, CCCD gắn chíp, chứng minh Công an nhân dân, Quân đội

TPO - Chiều 18/5, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức họp báo, thông tin về vụ án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” được quy định tại Khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015, xảy ra tại nước ngoài và một số tỉnh, thành phố trên cả nước.

Từ tin rao vặt trên mạng xã hội

Qua công tác nắm tình hình, cuối năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện nhóm đối tượng hoạt động có dấu hiệu nghi vấn phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” trên trang mạng xã hội Facebook có nickname “Dịch vụ Lộc Phát”. Trang này thường xuyên chạy quảng cáo, nhận làm các loại giấy tờ giả như: CCCD gắn chíp; giấy phép lái xe, các loại văn bằng, chứng chỉ, sổ đỏ, sổ hồng... với giá từ 1,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng/ tùy loại giấy tờ.

Quá trình đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Phòng 3, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; Công an các tỉnh, thành như TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Gia Lai...để phá án.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban chuyên án trực tiếp chỉ đạo phá án tại địa bàn tỉnh Gia Lai.

Giai đoạn 1, quá trình điều tra, phá án, ngày 23/4, lực lượng Công an của Bộ và địa phương đã tiến hành đồng loạt ra quân triệu tập, khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với: Phạm Văn Mười Một, SN 1987, trú tại phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thanh Tùng, SN 1989, trú tại xã Tân An Hội, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Ngọc Quy, SN 1981, xã Tân An Hội, TP Hồ Chí Minh, thu giữ nhiều tang vật và chứng cứ điện tử liên quan.

Lực lượng Công an bắt giữ các đối tượng trong giai đoạn 1 của chuyên án tại TP Hồ Chí Minh

Bước đầu, nhóm đối tượng khai nhận, sau khi có hàng chuyển từ nước ngoài về, Tùng lấy hàng mang về phòng trọ rồi bóc ra, hàng giao đi các tỉnh sẽ tách riêng chuyển về TP Hồ Chí Minh cho đối tượng Một; các "đơn giao tay" Tùng và Quy sẽ đóng gói và tự giao cho khách hàng.

Căn cứ kết quả giám định (giấy tờ giả), các tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, ngày 29/4/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Mười Một, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Ngọc Quy về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” được quy định tại Khoản 3 Điều 341 Bộ luật HS 2015.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu nhận định, từ cuối tháng 12/2025 đến ngày 8/4/2026, nhóm đối tượng trong đường dây đã sản xuất, tiêu thụ khoảng 1.500 loại giấy tờ giả gồm: Giấy chứng minh Công an nhân dân; giấy Chứng minh sĩ quan Quân đội nhân dân, giấy chứng nhận đăng ký xe; tem, giấy kiểm định đăng ký phương tiện; phiếu lý lịch tư pháp; giấy phép lái xe; chứng chỉ nghề các loại; bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng các loại; giấy đăng ký kết hôn; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Căn cước công dân; thẻ đảng viên; bằng kỹ sư; bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông; giấy chứng nhận thế chấp; giấy đăng ký doanh nghiệp... thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Bóc gỡ dường dây làm giả giấy tờ quy 'khủng'

Ban chuyên án đánh giá đây là vụ án nghiêm trọng, quy mô lớn, phạm vi rộng, trên không gian mạng, các đối tượng hoạt động theo phương thức tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc, tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất ANTT, trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, việc đấu tranh mở rộng chuyên án cần hết sức nhanh chóng, có sự phối hợp nhịp nhàng từ Bộ đến Công an các đơn vị, địa phương liên quan và cần phải tiến hành đồng loạt và tiếp tục mở rộng giai đoạn 2.

Công an Lai Châu bắt giữ đối tượng chủ mưu cầm đầu trong vụ án tại địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đến ngày 15/5/2026, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Ban chuyên án Đại tá Phạm Hải Đăng, các tổ công tác đã 'khai hỏa' giai đoạn 2 của chuyên án, đồng loạt đột kích tại nhiều địa điểm, bắt 2 đối tượng chủ mưu, điều hành đường dây tại địa bàn tỉnh Nghệ An; bắt các đối tượng sản xuất giấy tờ giả tại Gia Lai và nhóm đối tượng phân phối giấy tờ giả tại TP Hồ Chí Minh gồm: Hai đối tượng cầm đầu đường dây là Phạm Văn Khánh (SN 1990) tại Quế Phong, Nghệ An và Phạm Văn Khương (SN 1993) trú tại Tam Đông, Nghệ An.

Hai đối tượng nêu trên đã sử dụng tên giả là "A Phát" và "Toàn Phát" để hoạt động phạm pháp không gian mạng. Sau khi có đơn đặt hàng của khách, các đối tượng đã tạo thông tin, dữ liệu mới, sau đó qua nhóm kín gửi cho các đối tượng Nguyễn Văn Huyên (SN 1994) xã la Lâu, Gia Lai và Bùi Đức Thuyên (SN 2006) xã la Lâu. Gia Lai để in, sản xuất làm giả giấy tờ, con dấu...

Quá trình khám xét, các tổ công tác thu giữ tại nhà các đối tượng gồm: 1 bộ máy tính, 5 máy in, 1 máy ép plastic,1.665 tem loại tem chống hàng giả, 196 tem phản quang, 73 hình con dấu, 1 máy dập dấu chìm, 35 phôi thẻ nhựa, 122 phôi văn bằng, chứng chỉ, 137 phôi hồ sơ thi giấy phép..

Cán bộ Công an lấy lời khai đối tượng tham gia đường dây tại thành phố Hồ Chí Minh

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức" để giao dịch mua bán cho nhiều đối tượng trên địa bàn cả nước.

Mở rộng điều tra chuyên án, sáng 17/5/2026, tại bến xe miền Đông, TP Hồ Chí Minh, tổ công tác Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ thêm đối tượng Phan Thành Tựu, SN 2002, trú tại xã Bình Lợi, TP Hồ Chí Minh.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; thu giữ gần 10.000 giấy tờ giả các loại cùng nhiều vật chứng, dữ liệu điện tử...

Hiện, chuyên án đang được Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục điều tra, làm rõ.

