Xác minh vụ việc người phụ nữ đi xe máy đánh nam tài xế ô tô sau va chạm giao thông

Thanh Hà

TPO - Sau khi xảy ra va chạm giao thông, người phụ nữ đi xe máy có hành vi chửi bới, đánh nam tài xế ô tô. Sự việc được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Đoạn clip ghi lại sự việc được chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngày 17/5, trên mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại việc người phụ nữ đi xe máy chửi bới, thậm chí đánh nam tài xế ô tô sau khi xảy ra va chạm giao thông đã nhận được sự quan tâm của dư luận.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại khu vực phố Nguyễn Xuân Linh (Yên Hòa, Hà Nội).

Cụ thể, người phụ nữ đi xe máy đến khu vực cổng Trường Liên cấp TH&THCS Ngôi Sao Hà Nội, phố Nguyễn Xuân Linh thì xảy ra va chạm với ô tô do người đàn ông điều khiển.

Trong đoạn clip, tài xế ô tô liên tục giải thích không cố tình để xảy ra va chạm với xe máy. Tuy nhiên, người phụ nữ liên tục chửi bới, thậm chí tát vào mặt và đá vào người nam tài xế ô tô.

Sự việc diễn ra vài phút thì người phụ nữ này rời đi.

Liên quan đến vụ va chạm giao thông trên, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội sau khi nắm được thông tin và cử cán bộ tới hiện trường trích xuất camera, xác minh người liên quan đến vụ việc để phối hợp với Công an phường sở tại làm rõ.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

