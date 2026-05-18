Phát hiện 'trại' chim hoang dã tại nhà dân

Hoài Nam

TPO - Từ thông tin phản ánh trên mạng xã hội, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã kiểm tra và phát hiện một hộ dân tại Hà Tĩnh đang nuôi nhốt trái phép 46 cá thể chim, động vật hoang dã có nguồn gốc tự nhiên.

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR thuộc Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cùng Công an phường Thành Sen kiểm tra nhà ở của anh N.V.T. (SN 1994, trú tại tổ dân phố 10 Đại Nài, phường Thành Sen).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại khuôn viên nhà anh T. đang nuôi nhốt 46 cá thể chim có nguồn gốc tự nhiên, hoang dã gồm: 34 con chim cu gáy, 1 con chim khiếu, 3 con chim chích chòe than, 5 con gà nước và 3 con vịt trời. Toàn bộ số động vật trên được xác định là động vật rừng thông thường nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.​

Cơ quan chức năng phát hiện nuôi nhốt các loài chim trái phép.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện một dụng cụ dùng để bẫy chim. Trước đó, anh T. được cho là đã sử dụng nhiều tài khoản Facebook, TikTok và YouTube cá nhân để đăng tải hình ảnh, video liên quan đến hoạt động săn bắt, bẫy chim hoang dã.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật và yêu cầu chủ hộ gỡ bỏ các nội dung liên quan đến việc săn bắt, nuôi nhốt chim trời trên mạng xã hội. Hiện toàn bộ số động vật hoang dã sau đó được bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang để chăm sóc và bảo quản.

#Hà Tĩnh #Động vật #nuôi nhốt động vật trái phép #Phát hiện 46 cá thể chim hoang nuôi nhốt tại nhà dân

