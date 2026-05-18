Pháp luật

Công an Khánh Hòa truy tìm người đàn ông liên quan vụ án mạng tại nhà nghỉ

Phùng Quang

TPO - Công an tỉnh Khánh Hòa phát thông báo truy tìm Lê Dương Nghĩa (34 tuổi) để phục vụ điều tra vụ người phụ nữ tử vong với vết thương vùng ngực tại một nhà nghỉ ở phường Ba Ngòi.

Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy tìm người liên quan đối với Lê Dương Nghĩa (34 tuổi, trú đường Lê Hồng Phong, phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Theo cơ quan điều tra, Nghĩa là người có liên quan đến vụ người phụ nữ tử vong tại nhà nghỉ Kiều Vy, thuộc tổ dân phố Trà Long 2, phường Ba Ngòi, xảy ra ngày 14/5.

Nạn nhân được xác định là bà L.T.K.T. (55 tuổi, trú xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy tìm Lê Dương Nghĩa.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Lê Dương Nghĩa có đặc điểm nhận dạng cao khoảng 1,65m, da nâu, tóc đen, dáng người gầy. Thời điểm xảy ra vụ việc, người này mặc quần tây màu đen, áo thun ngắn tay màu trắng cổ tròn và áo khoác màu xanh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị cá nhân, tổ chức khi phát hiện người có đặc điểm như trên cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ điều tra viên Nguyễn Văn Thương qua số điện thoại 0886.161.888. Địa chỉ tiếp nhận thông tin tại trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa, số 21 Dã Tượng, phường Nha Trang.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, khuya 12/5, một đôi nam nữ đi xe máy đến nhà nghỉ Kiều Vy thuê phòng nghỉ qua đêm.

Đến trưa 13/5, cả hai ra ngoài mua cơm cùng 20 lon bia mang về phòng để ăn uống. Tuy nhiên, đến khuya cùng ngày, người đàn ông lấy xe máy rời khỏi nhà nghỉ một mình và không quay lại.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.

Đến cuối chiều 14/5, chủ nhà nghỉ thấy có dấu hiệu bất thường vì không thấy người phụ nữ ra ngoài nên đến kiểm tra. Khi gọi cửa nhiều lần nhưng không có phản hồi, chủ nhà nghỉ dùng chìa khóa dự phòng mở cửa thì phát hiện người phụ nữ nằm bất động bên trong nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định nạn nhân có vết thương sâu ở vùng ngực trái, là nguyên nhân dẫn đến tử vong. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra, làm rõ.

