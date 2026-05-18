Thế giới

Người Iran xuống đường, tuyên bố sẵn sàng hi sinh giữa nguy cơ chiến tranh tái bùng phát

Minh Hạnh

TPO - Khi màn đêm buông xuống thủ đô Tehran của Iran, và những đỉnh núi của dãy Alborz chìm vào bóng tối, hàng ngàn người Iran đã xuống đường tham gia các cuộc biểu tình phản đối chiến dịch quân sự của Mỹ.

Phụ nữ cầm súng trường trong cuộc tuần hành nhân Ngày Quân đội Quốc gia ở Tehran (Iran) ngày 17/4. (Ảnh: Getty Images)

Gần Quảng trường Tajrish của Tehran, những khẩu hiệu chỉ trích Mỹ đã vang lên giữa biển cờ Iran, trong khi những người bán hàng rong chào bán đồ lưu niệm như mũ lưỡi trai và huy hiệu yêu nước.

"Tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho đất nước và nhân dân Iran”, một phụ nữ trẻ tên Tiana, đeo kính màu cờ Iran, nói với phóng viên CNN giữa những tiếng hô vang như sấm.

"Tất cả mọi người, toàn bộ quân đội và các chỉ huy, cũng sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình, sẵn sàng chiến đấu hết mình”, Tiana nói thêm, bác bỏ lời đe dọa mới nhất trên mạng xã hội của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc nối lại hành động quân sự.

Một sĩ quan cảnh sát Iran đứng gác trên xe bọc thép khi những người ủng hộ chính phủ tham gia một cuộc mít tinh ở Tehran ngày 29/4. (Ảnh: Getty Images)

Một người đàn ông lớn tuổi cầm tấm bảng có dòng chữ: “Công nghệ hạt nhân và tên lửa quan trọng như biên giới của chúng ta, vì vậy chúng ta sẽ bảo vệ nó”.

“Chúng ta cần năng lượng hạt nhân, năng lượng sạch, chứ không phải bom hạt nhân”, ông nói. “Mỹ biết chúng ta không có bom hạt nhân, nhưng họ vẫn tấn công chúng ta”.

Trong bối cảnh những tin đồn lan truyền và nỗi lo sợ ngày càng gia tăng về các cuộc tấn công sắp xảy ra của Mỹ và Israel, nhiều người Iran đang cảm thấy việc tái bùng phát xung đột là điều không thể tránh khỏi.

“Chúng tôi biết cuộc chiến này chưa kết thúc. Chúng tôi biết Mỹ sẽ không thực sự đàm phán”, một phụ nữ có tên Fatima nói. “Ông Trump sẽ chỉ nói kiểu như: Hãy làm theo lời tôi hoặc chúng tôi sẽ tấn công. Và rồi họ sẽ tấn công chúng tôi ngay cả khi chúng tôi làm theo lời họ”, cô nói thêm.

Các cuộc biểu tình ban đêm đã diễn ra trên khắp đất nước mỗi tối trong gần ba tháng, kể từ khi chiến tranh bùng phát.

Nhưng những ngày gần đây, hình ảnh súng đạn đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn ở nơi công cộng.

Tại một gian hàng ở Quảng trường Vanak, phóng viên CNN thấy một người phụ nữ đội khăn trùm đầu đang học cách sử dụng súng trường tấn công AK-47, với một người đàn ông mặc quân phục che kín mặt hướng dẫn cô cách tháo lắp vũ khí.

Người dẫn chương trình truyền hình nhà nước Hossein Hosseini (trái) và Mobina Nasiri (phải) xuất hiện trên sóng truyền hình với một khẩu súng. (Ảnh: CNN)

Trong một số trường hợp, người dẫn chương trình cũng xuất hiện trên truyền hình với những khẩu súng.

Nữ MC của Channel 3 - Mobina Nasiri - đã phát biểu trước khán giả trong khi cầm một khẩu súng trường tấn công bằng cả hai tay.

“Họ đã gửi cho tôi một khẩu súng từ Quảng trường Vanak để tôi cũng như tất cả các bạn, có thể học cách sử dụng nó”, cô tuyên bố.

Nhưng không phải tất cả người dân Iran đều muốn chiến tranh.

Ngay gần cuộc biểu tình ở Quảng trường Tajrish, trong một công viên yên tĩnh gần Bảo tàng Điện ảnh Iran, người dân địa phương đang xem sách ở một quầy sách ngoài trời và nhâm nhi trà, trong khi các cặp đôi đi dạo tay trong tay.

“Nói không với chiến tranh”, một thanh niên nói.

Ngồi trên ghế đá công viên cùng chồng, một phụ nữ giấu tên nói với phóng viên CNN rằng cả hai vợ chồng cô đều mong muốn hoà bình, để con cái có thể lớn lên với một tương lai tươi sáng.

Trước đó, trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 17/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: “Đối với Iran, thời gian đang trôi nhanh, và họ tốt hơn hết nên hành động nhanh chóng, nếu không sẽ chẳng còn gì”. Tuyên bố của ông Trump làm leo thang căng thẳng khi các cuộc đàm phán hòa bình bế tắc và thỏa thuận ngừng bắn mong manh ngày càng suy yếu.

CNN
#Iran #Mỹ #biểu tình phản chiến #thủ đô Tehran #xung đột Mỹ - Iran

