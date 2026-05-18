Hai diễn viên xin lỗi

TPO - IU và Byeon Woo Seok - hai diễn viên chính của "Perfect crown" đồng loạt lên tiếng xin lỗi trước tranh cãi liên quan đến tính chính xác lịch sử của bộ phim.

Hai diễn viên chính viết thư tay xin lỗi

Ngày 18/5, IU, người thủ vai Seong Hee Joo, chia sẻ trên mạng xã hội rằng cô đã cẩn thận đọc mọi bình luận của khán giả trong những ngày qua. Nữ diễn viên cho biết với tư cách là diễn viên chính, cô cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã không thể hiện thái độ đủ trách nhiệm và khiến nhiều người thất vọng.

Byeon Woo Seok (trái) và IU.

“Tôi vẫn cảm thấy rất nặng lòng". IU viết. Cô thừa nhận bản thân không có lý do gì để biện minh cho việc đã không suy nghĩ sâu sắc hơn về những vấn đề lịch sử của tác phẩm trước khi nhận vai. IU nói cô cảm thấy xấu hổ vì đã không đọc kịch bản và nghiên cứu kỹ hơn.

Trước đó, trong buổi gặp gỡ người hâm mộ nhân dịp sinh nhật, IU nghẹn ngào và cúi đầu 90 độ: “Tôi đáng lẽ phải làm tốt hơn. Nếu tôi khiến mọi người thất vọng dù chỉ một chút hay để lộ thiếu sót, đó hoàn toàn là lỗi của tôi".

Trong khi đó, Byeon Woo Seok, người đóng vai Đại quân Yi Ahn, cũng đăng tải thư xin lỗi trên mạng xã hội. Nam diễn viên cho biết anh viết những dòng này với tâm trạng nặng nề dành cho những khán giả cảm thấy khó chịu và lo lắng vì bộ phim.

Byeon thừa nhận rằng trong quá trình quay và diễn xuất, anh chưa suy nghĩ đầy đủ về bối cảnh lịch sử, ý nghĩa của tác phẩm cũng như cách người xem có thể tiếp nhận nó.

“Thông qua những bình luận của người xem, tôi đã nhìn lại và suy ngẫm về bản thân mình. Một lần nữa, tôi nhận ra rằng với tư cách diễn viên, tôi cần có trách nhiệm hơn không chỉ với diễn xuất mà còn với thông điệp và bối cảnh của tác phẩm", anh chia sẻ.

Rating cao nhất nhưng vướng tranh cãi lớn

Lấy bối cảnh Hàn Quốc thế kỷ 21 dưới chế độ quân chủ lập hiến, Perfect crown kể về chuyện tình vượt rào cản giai cấp giữa Seong Hee Joo, con gái của tập đoàn tài phiệt bị xem thường vì thân phận con ngoài giá thú và Đại quân Yi Ahn, em trai nhà vua, xuất thân hoàng gia nhưng không nắm quyền lực.

Theo Nielsen Korea, tập cuối ngày 16/5 trên MBC đạt rating 13,8%, mức cao nhất toàn bộ series. Tranh cãi bùng nổ khi phim phát sóng cảnh Đại quân Yi Ahn đội Goryeo Myeonryugwan - mũ miện hoàng gia đính chín chuỗi hạt, quần thần hô “Cheonse” (chúc nhà vua sống nghìn năm).

Hai chi tiết này khiến khán giả Hàn Quốc phản ứng dữ dội vì liên quan trực tiếp đến lịch sử và chủ quyền quốc gia. Loại mũ miện gắn chín chuỗi hạt từng được các vua Joseon sử dụng khi Triều Tiên còn là nước chư hầu của Trung Quốc phong kiến. Bối cảnh phim lại xây dựng Hàn Quốc là quốc gia độc lập, chưa từng bị Nhật Bản đô hộ và hoàng tộc họ Yi tiếp tục trị vì sau thế kỷ 20.

Khán giả cho rằng nhân vật lẽ ra phải đội Sibyi Myeonryugwan với 12 chuỗi hạt, biểu tượng của hoàng đế một nước độc lập. Quần thần hô “Cheonse” thay vì “Manse” - cách tung hô dành cho nguyên thủ quốc gia có chủ quyền.

Khi làn sóng phản đối ngày càng lớn, ê-kíp sản xuất đã đăng lời xin lỗi trên website hôm 16/5, Nhà sản xuất cũng thông báo sẽ chỉnh sửa phần âm thanh và phụ đề của các phân cảnh gây tranh cãi trong các bản phát lại.

Giảng viên lịch sử nổi tiếng Hàn Quốc Choi Tae Seong cũng chỉ trích mạnh mẽ ê-kíp sản xuất: “Các bạn sẵn sàng trả hàng trăm triệu won cát-xê cho diễn viên, nhưng tại sao lại muốn xem nhẹ chi phí kiểm chứng lịch sử chỉ vài trăm nghìn won? Vì sao lại tiếc tiền cho việc đó? Vì sao lại bỏ qua thời gian cần thiết để nghiên cứu lịch sử khi làm phim?”.

Biên kịch Yoo Ji Won và MBC vẫn giữ im lặng. Nhiều ý kiến cho rằng lời xin lỗi từ đội ngũ sản xuất không thể thay thế cho lời xin lỗi trực tiếp từ biên kịch hay đài truyền hình.