‘Tình đầu quốc dân’ bị xua đuổi tại Cannes

TPO - Những video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nữ nghệ sĩ Hàn Quốc Yoona liên tục bị nhắc nhở, xua đuổi trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes lần thứ 79.

Ngày 17/5 (giờ địa phương), Liên hoan phim Cannes lần thứ 79 bước sang ngày thứ 6, chào đón hàng loạt ngôi sao đến từ khắp nơi trên thế giới. Yoona, nữ diễn viên kiêm thần tượng đình đám Hàn Quốc, cũng có mặt trong số đó.

Yoona tham dự buổi ra mắt phim Garance (tên tiếng Anh: Another Day) của đạo diễn Jeanne Herry. Cô được mời với tư cách Đại sứ toàn cầu của thương hiệu trang sức cao cấp Qeelin.

Yoona hóa cô dâu trên thảm đỏ Cannes. Ảnh: Getty Images

Trong lần thứ 2 đến với Cannes, thành viên SNSD diện váy cúp ngực màu trắng, thiết kế bồng bềnh kiểu công chúa. Trang sức kim cương, mái tóc nâu buông xõa cùng với kiểu trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên giúp người đẹp sinh năm 1990 tỏa sáng trên thảm đỏ. Nhiều người còn khen Yoona giống cô dâu xinh đẹp rạng ngời.

Trên mạng xã hội X, nhiều hình ảnh ấn tượng về Yoona được chia sẻ. Người ta còn chỉ ra vẻ thanh lịch, ngọt ngào của nữ diễn viên Mật danh K2 thách thức “ống kính hung thần” Getty Images.

Tuy nhiên, không phải mọi khoảnh khắc của Yoona ở LHP Cannes cũng lung linh. Nhiều video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cô liên tục bị nhắc nhở, thậm chí xua đuổi trên thảm đỏ.

Khi có nhân viên thảm đỏ đến hối thúc, Yoona mỉm cười hoặc gật đầu như đã hiểu ý. Tuy nhiên, cô chỉ bước vài bước rồi dừng lại tạo dáng. Điều này gây ra cảnh tượng cô nhiều lần bị "mời" đi. Những lúc như thế, có một phụ nữ châu Á giúp đỡ Yoona ngăn cản các nhân viên.

Yoona nhiều lần bị đuổi trên thảm đỏ Cannes. Nguồn: X

Một số cư dân mạng nhận xét đây là tình huống đáng xấu hổ đối với nữ diễn viên 9X. Theo một số ý kiến, việc Yoona mặc bộ váy khá chiếm diện tích, còn thường xuyên dừng lại chụp ảnh có thể gây ra ùn tắc trên thảm đỏ, ảnh hưởng đến quyền lợi của những khách mời khác.

Dù là tên tuổi lớn ở Hàn Quốc, Yoona còn xa lạ ở Cannes. Cô không nằm trong danh sách VVIP như Demi Moore, Củng Lợi hay thành viên ban giám khảo, được hưởng đặc quyền có gần 3 phút để tạo dáng trên thảm đỏ Cannes. Thay vào đó, chỉ vài chục giây nấn ná cũng khiến Yoona bị nhân viên đến nhắc nhở.

Đây không phải lần đầu Yoona rơi vào hoàn cảnh này. Vào năm 2024, khi lần đầu dự LHP Cannes, "tình đầu quốc dân" cũng bị nhân viên ban tổ chức nhắc nhở vì di chuyển quá chậm trên cầu thang thảm đỏ. Bất chấp điều đó, cô vẫn cố ngoái đầu, xoay người tương tác với ống kính. Cuối cùng, nhân viên Cannes phải trực tiếp "hộ tống" người đẹp vào bên trong rạp chiếu phim.

Thời điểm đó, nữ nhân viên đuổi Yoona bị cư dân mạng tấn công. Họ cáo buộc bà có hành vi phân biệt chủng tộc đối với người đẹp Hàn Quốc và một số ngôi sao da màu khác.

Những người trong cuộc không lên tiếng về ồn ào. Tuy nhiên, theo một nhân viên an ninh có kinh nghiệm 20 năm trong nghề, hành động của nữ nhân viên là phù hợp với chức trách, nhiệm vụ, nhằm ngăn chặn đám đông tụ tập và đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ.