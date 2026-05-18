Thông tin Pax Thiên qua đời là không chính xác

Tú Oanh

TPO - Một trang Facebook về Angelina Jolie gây xôn xao khi thông báo Pax Thiên, con trai nuôi gốc Việt của đả nữ sinh năm 1975 và chồng cũ Brad Pitt, đã qua đời. Tuy nhiên, tin tức này bị nghi là giả, chưa được xác thực.

Ngày 18/5, trang Facebook có tên “The Angelina Jolie’s Fan Club”, với hơn 41.000 người theo dõi, bất ngờ đăng tải thông tin Pax Thiên qua đời.

Trang Facebook về Angelina Jolie đăng tin buồn Pax Thiên qua đời.

Bài đăng mở đầu với biểu tượng trái tim vỡ đôi, kèm câu cảm thán: “Anh ấy đã đi rồi!”. Tiếp đó, bài đăng tiết lộ con trai nuôi gốc Việt của Angelina Jolie vĩnh biệt thế giới sau quãng thời gian chống chọi với bệnh ung thư, khiến hàng triệu người hâm mộ rơi nước mắt.

Chưa dừng lại ở đó, bài đăng còn cho biết Angelina hoàn toàn suy sụp trước cái chết của con trai. Cô thậm chí được cho là đã ra tuyên bố chính thức: “Cậu bé xinh đẹp của mẹ, ánh mặt trời của mẹ. Con đã dạy mẹ hiểu tình yêu có ý nghĩa như thế nào. Mẹ sẽ mang con trong tim mình theo từng nhịp thở”.

Cuối cùng, trang Facebook viết: “Các anh chị em của Pax - Maddox, Zahara, Shiloh, Knox và Vivienne - đang đau buồn trước sự ra đi của người anh em trai”.

Bài đăng gây hoang mang cho cộng đồng mạng. Một bộ phận tỏ ra sốc trước tin tức đột ngột này, còn để lại lời chia buồn gửi đến người đã khuất và gia đình. Số khác tỏ ra hoài nghi và đặt câu hỏi: “Thật không vậy?”.

Tuy nhiên, không ít khẳng định đây là tin giả, bởi không có bất kỳ tờ báo chính thống nào đưa tin, phía Angelina Jolie cũng không có phát ngôn nào gần đây.

Người hâm mộ hoang mang trước thông tin chưa được xác minh.

Tin tức công khai gần nhất về Angelina Jolie là liên quan đến cuộc chiến pháp với Brad Pitt về điền trang Château Miraval, được đăng tải vào ngày 5/5 (giờ Mỹ). Theo đó, đả nữ sinh năm 1975 giành được lợi thế trước chồng cũ, không phải giao nộp những email riêng tư về việc bán cổ phần trong công ty rượu vang.

Trong khi đó, lần xuất hiện công khai gần nhất của Pax Thiên được ghi nhận vào ngày 23/1 tại Liên hoan phim Sundance ở Park City, tiểu bang Utah, Mỹ.

Pax Thiên được mời tham dự buổi thảo luận về bộ phim Self Custody của Fernando Ferro và Garrett Patten. Theo nguồn tin, thanh niên sinh năm 2003 bắt đầu theo đuổi lĩnh vực sản xuất phim, cũng đã thảo luận với bộ đôi đạo diễn nổi tiếng về vài dự án trong tương lai.

Pax Thiên từng rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi lái xe đạp điện đâm vào đuôi ô tô đang chờ đèn đỏ ở Los Angeles vào tháng 7/2024. Những người chứng kiến cho biết tưởng Pax Thiên đã tử vong khi thấy anh nằm bất động.

Nam thanh niên bị chấn thương phức tạp, đến mức phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) nhiều ngày.

Trong bức ảnh mới nhất, ngoài vết sẹo khá lớn trên mặt, Pax Thiên trông không có dấu hiệu gì đang bị bệnh.

Hiện, đại diện của Angelina Jolie chưa bình luận gì về tin đồn trên mạng xã hội.

Pax Thiên xuất hiện công khai vào tháng 1. Ảnh: Getty Images
