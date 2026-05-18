Văn hóa

Hơn 1.000 người muốn đóng vai chị Võ Thị Sáu

Ngọc Ánh

TPO - Tái hiện chân dung người nữ anh hùng Võ Thị Sáu - một biểu tượng bất tử trong dòng chảy lịch sử đất nước, phim "Đất đỏ" nhận lấy thử thách duy trì tính hấp dẫn. Đây là điều không dễ thực hiện vì nguyên mẫu nhân vật quá thân thuộc với mỗi người dân Việt Nam.

Hơn 30 năm kể từ dấu ấn của hai tác phẩm kinh điển Người con gái Đất ĐỏNhư một huyền thoại, hình tượng nữ anh hùng Võ Thị Sáu trở lại màn ảnh rộng qua dự án điện ảnh Đất đỏ. Phiên bản điện ảnh mới lựa chọn cách kể trực diện và gai góc hơn về hành trình của một biểu tượng lịch sử, đặt nhân vật giữa những lựa chọn khắc nghiệt và sự khốc liệt của chiến tranh.

Theo nhà sản xuất, phim định hướng khắc họa chân dung thiếu nữ 13 tuổi bướng bỉnh, yêu đời. Dự án đưa khán giả trở về những năm tháng tại chiến khu Long Mỹ và vùng căn cứ Bà Rịa, nơi những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành đã phải đối mặt với thực tại tàn nhẫn.

Nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng ấp ủ dự án gần 10 năm.

Nhà sản xuất Nguyễn Cao Tùng cho biết Đất đỏ được anh và đạo diễn Lê Văn Kiệt phát triển trong 7 năm qua. Với tâm niệm phải tôn trọng lịch sử từ ngày đầu khởi động dự án, ê-kíp nhận định phim có độ thử thách gấp nhiều lần so với các dự án điện ảnh thương mại thông thường. Mỗi năm, đội ngũ biên kịch cùng đạo diễn thực hiện một bản thảo kịch bản. Đến phiên bản thứ sáu, họ mới yên tâm bước vào giai đoạn tiền kỳ.

Tái hiện chân dung người nữ anh hùng Võ Thị Sáu - một biểu tượng bất tử trong dòng chảy lịch sử đất nước, Đất đỏ nhận lấy thử thách duy trì tính hấp dẫn. Đây là điều không dễ thực hiện vì nguyên mẫu nhân vật quá thân thuộc với mỗi người dân Việt Nam.

Hơn 1.000 hồ sơ thử vai được gửi về ê-kíp. Một số gương mặt trẻ như Lâm Thanh Mỹ, Khánh Ly, Khazsak Phạm Thanh Nhi, Mai Cát Vi, Ngân Chi, Kaycee Kim Khánh đến buổi casting tại TPHCM.

Lâm Thanh Mỹ chia sẻ ngay khi đọc những thông tin đầu tiên, nữ diễn viên thấy đầy hào hứng với dự án mang ý nghĩa đặc biệt. Các diễn viên chọn thử thách diễn xuất ở cảnh nặng tâm lý như phân đoạn chị Võ Thị Sáu gặp mẹ lần cuối, hay cảnh chị Sáu anh dũng đứng trước mặt kẻ thù.

Diễn viên đến thử vai mang đến diện mạo mộc mạc để hóa thân vào những người con kiên cường của vùng Đất Đỏ.

Là người dẫn dắt dự án, đạo diễn Lê Văn Kiệt mong mỏi tìm kiếm những nguồn năng lượng tươi trẻ, màu sắc riêng biệt trong dàn cast của Đất đỏ. Trong khi đó, nhà sản xuất Hoàng Quân cho rằng nữ chính Võ Thị Sáu là vai diễn đầy áp lực với bất kỳ diễn viên nào. Đây có thể là vai diễn để đời, nhưng cũng có thể ảnh hưởng quãng đường hoạt động nghệ thuật sau này của họ, nếu người diễn viên thể hiện không tốt.

“Chúng tôi mong tìm được diễn viên phù hợp năng lượng, độ tuổi, sự quyết liệt, trong sáng hơn là một ngôi sao phòng vé. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi loại trừ các gương mặt quen thuộc của điện ảnh Việt. Hợp vai là yếu tố được ưu tiên nhất”, nhà sản xuất nói.

Đất đỏ được giới thiệu có tính chất drama, hành động - những thế mạnh của đạo diễn Lê Văn Kiệt. Thay vì kể trực diện về chiến tranh, phim đào sâu vào hành trình đậm chất anh hùng ca, tạo nên sự khác biệt so với các tác phẩm lịch sử trong năm 2025, đồng thời giữ tính giải trí đến dễ dàng tiếp cận đại chúng.

Bên cạnh nữ chính Võ Thị Sáu, phim dành thời lượng nhất định để khai thác các đồng đội và gia đình. Đây là điểm khác biệt của phim so với các phiên bản trước đây.

