Phát huy vai trò 'địa chỉ đỏ' trong tư vấn và phản biện xã hội

TPO - Viện Nghiên cứu Văn hóa và Dân sinh được thành lập với sứ mệnh trở thành một trung tâm nghiên cứu, tư vấn và kết nối tri thức, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách, đồng thời lan tỏa các giá trị nhân văn sâu sắc trong xã hội.

Viện Nghiên cứu văn hóa và dân sinh trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, ra mắt tại Hà Nội chiều 15/5. Sự kiện đánh dấu sự hình thành của một tổ chức nghiên cứu hướng đến mục tiêu bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời góp phần giải quyết những vấn đề dân sinh trong bối cảnh phát triển mới.

Tại buổi lễ, ông Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam - trao quyết định thành lập Viện và ra mắt Ban lãnh đạo Viện gồm các ông: Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản lý, ông Đỗ Mạnh Hùng - Viện trưởng và bà Phạm Thị Hương Ngát - Phó Viện trưởng.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam biểu dương những hoạt động thực chất của Viện ngay từ trước khi chính thức ra mắt, thông qua các chương trình hỗ trợ bà con vùng sâu, vùng xa và những hoàn cảnh khó khăn.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Phan Xuân Dũng nhấn mạnh Viện cần bám sát tôn chỉ mục đích, đặc biệt là phát huy vai trò địa chỉ đỏ trong công tác tư vấn và phản biện xã hội. Từ nguồn lực khoảng 3,7 triệu hội viên, trong đó có 2,2 triệu trí thức thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Viện cần tận dụng thế mạnh này để có những ý kiến đóng góp xác đáng, chất lượng cho Đảng, Nhà nước và Quốc hội trong hoạch định các chính sách về văn hoá và an sinh xã hội.

"Viện mang tên văn hóa và dân sinh. Một quốc gia hay một tổ chức muốn phát triển bền vững thì phải được xây dựng trên nền tảng văn hóa. Tôi tin tưởng Viện sẽ tập hợp được những con người có chiều sâu văn hóa, có trách nhiệm xã hội và sẽ trở thành điểm sáng trong hệ thống các tổ chức khoa học công nghệ của Liên hiệp Hội Việt Nam. Mọi thành tựu khoa học - công nghệ cuối cùng đều hướng tới phục vụ con người, do đó, nghiên cứu văn hóa và dân sinh chính là một hướng tiếp cận mang tính nền tảng, lâu dài”, ông Phan Xuân Dũng nói.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Mạnh Hùng - Viện trưởng Viện nghiên cứu văn hóa và dân sinh - khẳng định sự ra đời của Viện mở ra hành trình mới trong nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng đời sống xã hội và con người Việt Nam.

Theo ông Đỗ Mạnh Hùng, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh của dân tộc. Thực tiễn lịch sử cho thấy, mỗi thời kỳ đất nước phát triển mạnh mẽ đều gắn liền với sự phát triển rực rỡ về văn hoá.

Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh phát triển nhanh và bền vững, hội nhập sâu rộng với thế giới, việc gìn giữ bản sắc văn hóa, đồng thời thích ứng với những biến đổi của đời sống hiện đại, trở thành yêu cầu cấp thiết. Bên cạnh đó, các vấn đề dân sinh đang đặt ra nhiều thách thức mới, đòi hỏi phải có những nghiên cứu bài bản, khoa học và gắn với thực tiễn.

"Xuất phát từ yêu cầu đó, Viện Nghiên cứu văn hóa và dân sinh được thành lập với sứ mệnh trở thành một trung tâm nghiên cứu, tư vấn và kết nối tri thức, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách, đồng thời lan tỏa các giá trị nhân văn sâu sắc trong xã hội", ông Hùng phát biểu.

Viện Nghiên cứu văn hóa và dân sinh và nhà tài trợ trao tặng 2 bộ máy tính cho các em học sinh khuyết tật.

Trong thời gian tới, Viện sẽ đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng về văn hóa và dân sinh, tăng cường tư vấn chính sách, tham gia phản biện xã hội, cung cấp các luận cứ khoa học có giá trị, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách về văn hóa và an sinh xã hội.

Viện trưởng Đỗ Mạnh Hùng cũng đề cập nhiệm vụ từng bước xây dựng Viện trở thành một địa chỉ uy tín, có năng lực nghiên cứu chuyên sâu, có tiếng nói khoa học và đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của đất nước.