Hiệp hội Bản quyền tác giả Việt Nam họp bất thường sau khi ông Nguyễn Hải Bình bị bắt

TPO - Ngày 18/5, Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam (VCCA) đã phát đi thông báo liên quan đến việc ông Nguyễn Hải Bình - Phó Chủ tịch hiệp hội, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Truyền thông Bihaco (BH Media), bị cơ quan điều tra khởi tố bị can trong vụ án “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đồng loạt khởi tố 5 vụ án hình sự liên quan hành vi Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, xảy ra tại nhiều doanh nghiệp truyền thông, công ty giải trí và nền tảng nội dung số, trong đó có BH Media.

Bị can Nguyễn Hải Bình.

Ngoài BH Media, cơ quan điều tra cũng khởi tố: Võ Văn Nam - Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment, Nguyễn Minh Đức - chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời và Ngô Thanh Tùng - chủ hộ kinh doanh Thông Zeo, liên quan vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy - Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn; Diệp Văn Lập - chủ Trung tâm Giọng ca để đời.

Trước diễn biến trên, Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam khẳng định vụ việc không phát sinh từ bất kỳ hoạt động, chương trình hay nhiệm vụ nào do Hiệp hội tổ chức, chủ trì, giao thực hiện hoặc ủy quyền. Đồng thời, Hiệp hội không tham gia, không chỉ đạo, không tư vấn và cũng không liên quan đến hoạt động kinh doanh, khai thác nội dung hay các hoạt động nghiệp vụ của BH Media và cá nhân ông Nguyễn Hải Bình.

Hiệp hội cũng cho biết ngày 10/5/2026, ông Nguyễn Hải Bình được Ban Chấp hành nhiệm kỳ II (2026-2031) bầu giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch không chuyên trách theo Điều lệ Hiệp hội và quy định pháp luật. Tuy nhiên, đây chỉ là chức danh mang tính xã hội, nghề nghiệp, không đồng nghĩa với việc ông Bình đại diện cho Hiệp hội trong các hoạt động riêng của doanh nghiệp hoặc cá nhân.

Đáng chú ý thông báo của Hiệp hội thể hiện quan điểm về mặt pháp lý khi khẳng định vụ án hiện vẫn đang trong quá trình điều tra, xem xét và xử lý theo quy định pháp luật. Vì vậy, Hiệp hội không đưa ra bất kỳ kết luận hay nhận định nào về trách nhiệm pháp lý của các cá nhân liên quan khi chưa có bản án hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật từ cơ quan có thẩm quyền.

Trước tác động của vụ việc đối với uy tín tổ chức, Ban Thường vụ Hiệp hội đã tổ chức cuộc họp bất thường để rà soát các vấn đề quản trị nội bộ, xem xét tư cách tham gia hoạt động của ông Nguyễn Hải Bình, đồng thời đánh giá các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm tính độc lập, ổn định và uy tín của Hiệp hội.

Trên cơ sở Điều lệ Hiệp hội và các quy định pháp luật liên quan, Ban Thường vụ đã ban hành nghị quyết thống nhất chủ trương đưa ông Nguyễn Hải Bình ra khỏi chức danh: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch không chuyên trách. Đồng thời, vụ việc cũng đã được báo cáo tới cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.

Hiệp hội khẳng định tiếp tục kiên định với tôn chỉ hoạt động là thúc đẩy sáng tạo, bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan, hướng tới xây dựng môi trường thực thi bản quyền minh bạch, đúng pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa tác giả, chủ sở hữu quyền, doanh nghiệp, nền tảng số và công chúng.