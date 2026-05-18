Thế giới

Nga đặt nhiều kỳ vọng vào chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có chuyến thăm Trung Quốc vào ngày 19 và 20/5, chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm chính thức Bắc Kinh và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Tass)

Trả lời báo giới ngày 18/5, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Chúng tôi đặt kỳ vọng rất lớn vào chuyến thăm này". “Chúng tôi và những người bạn Trung Quốc coi đây là mối quan hệ đối tác chiến lược và cần ưu tiên”, ông Peskov nói.

Trong chuyến thăm sắp tới, phái đoàn Nga sẽ bao gồm các bộ trưởng, thứ trưởng và người đứng đầu doanh nghiệp.

Mối quan hệ đối tác "không giới hạn" giữa Trung Quốc và Nga đã được củng cố kể từ khi phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga vì xung đột Ukraine.

Theo ông Peskov, Nga sẽ không cạnh tranh với nước khác về thành phần phái đoàn hộ tống Tổng thống Putin: "Chúng tôi không cạnh tranh với bất kỳ ai về thành phần phái đoàn của mình. Chúng tôi đang phát triển mối quan hệ độc lập và rất đa diện với Trung Quốc”.

Khi được hỏi liệu các kế hoạch về đường ống dẫn khí đốt Power of Siberia 2 - dự kiến ​​có thể vận chuyển thêm 50 tỷ m3 khí đốt mỗi năm từ các mỏ khí đốt ở Bắc Cực của Nga qua Mông Cổ đến Trung Quốc - có được thảo luận hay không, ông Peskov trả lời: “Tất cả các vấn đề nằm trong chương trình nghị sự kinh tế của hai nước đương nhiên sẽ được giải quyết”.

Ngoài hợp tác thương mại và kinh tế, Nga và Trung Quốc cũng đang tích cực đối thoại trong lĩnh vực giáo dục. “Năm Hợp tác Giáo dục Nga - Trung sẽ được khởi động”, ông Peskov thông báo.

Đồng thời, Mátxcơva và Bắc Kinh cũng tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế và văn hóa.

Theo ông Peskov, mọi cuộc tiếp xúc giữa Tổng thống Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều góp phần tạo động lực mới cho sự phát triển và mở rộng hơn nữa quan hệ giữa Mátxcơva và Bắc Kinh.

Trong chuyến thăm sắp tới, ông Putin và ông Tập dự kiến ​​sẽ thảo luận về quan hệ song phương, các cách thức để tăng cường hơn nữa sự tương tác chiến lược giữa Mátxcơva và Bắc Kinh, cũng như trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng, theo thông cáo của Điện Kremlin.

Các cuộc đàm phán dự kiến ​​sẽ kết thúc bằng một tuyên bố chung từ hai nhà lãnh đạo và việc ký kết các thỏa thuận khác nhau giữa chính phủ Nga và Trung Quốc.

Reuters, Tass
