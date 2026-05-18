Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Mang cả ‘xưởng in’ tiền giả rong ruổi qua nhiều tỉnh rồi sa lưới ở Quảng Ngãi

Nguyễn Ngọc

TPO - Mang theo máy in, laptop cùng hàng trăm tờ tiền giả chưa được cắt rời, đối tượng Cao Đình Lâm bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi phát hiện, bắt giữ. Đáng chú ý, người này từng lĩnh án tù về tội làm, lưu hành tiền giả nhưng tiếp tục tái phạm.

Chiều 18/5, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh (BĐBP Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị đang tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng để làm rõ hành vi tàng trữ, làm tiền giả của đối tượng Cao Đình Lâm (35 tuổi, trú phường Sài Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó vào khoảng 17h, ngày 17/5, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Sa Huỳnh phối hợp với Công an địa phương tuần tra tại Quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn phường Sa Huỳnh).

2aoboqxcikno8v9pclvakve6khde5gttwvjebun2-3570.jpg
Đối tượng Cao Đình Lâm tại cơ quan chức năng.

Trong lúc tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện Cao Đình Lâm điều khiển xe điện, lưu thông theo hướng Nam – Bắc, chở túi xách màu đen và một vali có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi xách và vali của Lâm có 424 tờ tiền giả mang mệnh giá 5.000 đồng, với tổng trị giá 2,7 triệu đồng và nhiều hình tờ tiền cùng mệnh giá in trên khổ giấy A4, nhưng chưa được cắt rời.

Lực lượng chức năng còn phát hiện đối tượng này mang theo một máy in màu, một máy tính xách tay và nhiều dụng cụ khác dùng để in tiền giả.

Tại cơ quan chức năng, Lâm đã thừa nhận, toàn bộ số tiền mệnh giá 5.000 đồng nêu trên là giả, các dụng cụ mang theo là để sử dụng in tiền giả, thuộc sở hữu của cá nhân.

2aoboqxcihui6t2d86xkthwidei3m1auq3hbbmfu-3653.jpg
2aoboqxcijcczwieunmmiba876vui3s1dxq5v9qy-8612.jpg
Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ.

Đối tượng Lâm còn khai nhận, ngày 4/5, điều khiển xe máy điện mang theo công cụ và tiền giả để di chuyển ra Đà Nẵng. Trên đường đi, Lâm liên tục vào các nhà nghỉ để in thêm tiền giả với mục đích tiêu xài cá nhân và dùng để đổi lấy tiền thật tại các quán ăn, cửa hàng tạp hóa ven đường.

Khi đến địa bàn phường Sa Huỳnh, sau khi dùng 10 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng để đổi lấy 50.000 đồng tiền thật tại một quán tạp hóa thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, Cao Đình Lâm là đối tượng đã có tiền án. Năm 2024, đối tượng này bị TAND tỉnh Khánh Hòa xử phạt 3 năm tù giam về tội làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả. Sau khi được mãn hạn tù trước thời hạn, đối tượng không tu dưỡng mà tiếp tục tái phạm.

Nguyễn Ngọc
#tiền giả #Quảng Ngãi #Cao Đình Lâm #tội phạm tiền giả #bắt giữ #in tiền giả #tội phạm #bắt

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe