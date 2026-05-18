Kẻ sát hại mẹ ruột sau khi sử dụng ma tuý đá xin tòa tuyên mức án cao nhất

TPO - Sát hại mẹ và làm trọng thương chị gái ruột sau khi sử dụng ma tuý đá, bị cáo Vũ Văn Hà bị tuyên án tử hình. Tại tòa, bị cáo này đã nói "Trong thâm tâm bị cáo chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ làm hại gia đình. Bản thân bị cáo rất xấu hổ và hối hận, thậm chí không dám nhìn mặt gia đình, mong HĐXX tuyên phạt bị cáo với mức án cao nhất".

Ngày 18/5, Tòa án Nhân dân TPHCM cơ sở 1 tuyên án tử hình đối với bị cáo Vũ Văn Hà (SN 1991, quê Thanh Hóa) về tội danh "Giết người" và "Sử dụng trái phép chất ma túy".

Bị cáo Vũ Văn Hà tại phiên toà

Tại phiên tòa, Vũ Văn Hà khai nhận đã nghiện ma túy gần 10 năm, và từng đi cai nghiện ma túy nhưng sau đó sử dụng lại. Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 21/9/2025, bị cáo có sử dụng ma túy đá, sau đó xuất hiện ảo giác nên đã gây án. "Bị cáo không bị mẹ và chị la mắng, không có mâu thuẫn nhưng cũng không rõ vì sao lại gây ra những hành động như vậy. Trong thâm tâm bị cáo chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ làm hại gia đình. Bản thân bị cáo rất xấu hổ và hối hận, thậm chí không dám nhìn mặt gia đình, mong Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo với mức án cao nhất", Vũ Văn Hà nói trong phiên tòa xét xử.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Vũ Văn Hà có tính chất côn đồ hung hãn, cố ý xâm hại tính mạng của nhiều người, đặc biệt nạn nhân lại là mẹ và chị ruột nên cần có mức hình phạt cao nhất để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Theo cáo trạng, Vũ Văn Hà là đối tượng nghiện ma túy, thuộc diện quản lý sau cai nghiện tại xã Long Hương (TPHCM), và sống cùng bà N.T.N (mẹ ruột) và chị V.T.N (chị ruột của Hà) cùng 2 cháu gái (con của chị V.T.N).

Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 22/9/2025, Hà lấy một con dao từ bếp, rồi lên phòng khách nơi bà N.T.N cùng 2 cháu đang ngủ uy hiếp, buộc mọi người đi ra ngoài sân, sau đó tiếp tục dùng dao khống chế chị V.T.N đang đứng cùng mọi người.

Khi bà N.T.N và chị V.T.N mỏi chân đi vào trong nhà, Hà liền dùng dao tấn công chị V.T.N và sát hại bà N.T.N.

Chị V.T.N và hai con kịp thời bỏ chạy thoát thân, sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Còn Hà thì tiếp tục dùng dao cắt cổ, sát hại một con chó trong nhà...

Kết quả giám định xác định vết thương ở cổ của chị V.T.N có tỉ lệ thương tật 4%; Vũ Văn Hà dương tính với chất ma túy (methamphetamine)...