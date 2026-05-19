Hà Nội: Tạm giữ hình sự nhóm đối tượng đánh nhau trên phố Huế

TPO - Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự nhóm đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau ở phố Huế, phường Hai Bà Trưng, xảy ra vào đêm 15/5.

Đoạn clip ghi lại sự việc.

Như báo Tiền Phong đã đưa tin, đêm 15/5, tại khu vực số nhà 193 phố Huế, phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) xảy ra xô xát giữa 2 nhóm thanh niên.

Vụ việc được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Theo đoạn clip, 2 nhóm thanh niên (nam, nữ) đánh nhau trên vỉa hè phố Huế. Vụ việc khiến một người nằm gục dưới vỉa hè, còn một người khác liên tục bị đánh vào vùng đầu.

Sự việc diễn ra khoảng một lúc phút thì lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để xử lý.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu được cho là 2 nhóm thanh niên mâu thuẫn trên mạng xã hội và hẹn gặp nhau tại phố Huế để giải quyết.

Khi gặp nhau, 2 nhóm này đã lao vào đánh lộn.

Vụ việc trên có dấu hiệu của hành vi gây rối trật tự công cộng, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự nhóm thanh niên để tiếp tục làm rõ.

​

​

​