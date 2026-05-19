Chủ tịch Miguel Diaz-Canel: Bất kỳ hành động nào nhằm vào Cuba sẽ ảnh hưởng đến hoà bình khu vực

TPO - Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel cảnh báo, bất kỳ hành động quân sự nào của Mỹ nhằm vào Cuba đều sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường đối với hòa bình và ổn định khu vực.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel. (Ảnh: AP)

“Chúng ta đã biết những lời đe doạ về hành động quân sự nhằm vào Cuba từ cường quốc quân sự đứng đầu thế giới”, Chủ tịch Diaz-Canel viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X. “Chỉ riêng lời đe dọa thôi đã là một sự sai trái. Việc thực hiện lời đe dọa này sẽ gây ra những hậu quả không thể lường trước được, cùng với sự phá hủy hòa bình và ổn định khu vực”.

Những bình luận này dường như nhằm đáp trả một bài báo của tờ Axios (Mỹ) được công bố hôm 17/5, trích dẫn thông tin tình báo mật, cho rằng Cuba đã mua hơn 300 máy bay không người lái quân sự.

Tuy nhiên, Cuba đã bác bỏ tin đồn, và cho rằng Mỹ đang bịa đặt lý do để biện minh cho sự can thiệp quân sự tiềm tàng.

Đáp lại những cáo buộc này, Chủ tịch Diaz-Canel khẳng định: “Cuba không gây ra mối đe dọa nào, cũng không có kế hoạch hay ý định gây hấn đối với bất kỳ quốc gia nào. Cuba không và chưa từng có ý định đó đối với Mỹ. Đây là điều mà Chính phủ Mỹ biết rất rõ”.

"Cuba, quốc gia vốn đã phải chịu đựng sự gây hấn đa chiều từ Mỹ, có quyền tuyệt đối và chính đáng để tự vệ trước một cuộc tấn công quân sự. Tuy nhiên, họ không thể sử dụng điều đó như một cái cớ để áp đặt chiến tranh lên chúng tôi", ông Diaz-Canel nói thêm.

Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Cuba vào tháng 2, dẫn đến tình trạng mất điện và thiếu nhiên liệu, đồng thời nhiều lần đe dọa hành động quân sự.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez trước đó cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội, rằng Cuba - "giống như mọi quốc gia trên thế giới" - có quyền tự vệ chính đáng chống lại sự gây hấn từ bên ngoài theo Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.

Trên đường phố Havana, một số cư dân cho biết họ sẽ chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ, bất chấp tình trạng khó khăn hiện tại.

"Tôi biết Cuba là một quốc gia mạnh mẽ. Người Cuba rất dũng cảm và chúng tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng”, bà Sandra Roseaux (57 tuổi) nói. "Nếu họ đến, họ sẽ phải chiến đấu, bởi vì Cuba sẽ đáp trả. Đất nước tôi, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng sẽ đáp trả. Tốt hơn hết là họ đừng đến, vì sẽ có chiến tranh”.

Trong khi đó, Ulises Medina (58 tuổi) - một cư dân Havana - kêu gọi đàm phán giữa Mỹ và Cuba. Ông nói: “Hai bên phải đạt được thỏa thuận, nói chuyện và đàm phán. Nhưng dù thế nào đi nữa, Cuba cũng sẽ tự vệ vì đất nước chúng tôi sẽ không đầu hàng".

Đồng quan điểm, ông Jorge Villalobos (87 tuổi) nói: "Người dân Cuba sẽ không để bất cứ ai can thiệp vào đất nước của mình. Người Cuba biết cách tự vệ, ngay cả bằng gậy gộc và gạch đá”.