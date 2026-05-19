Pax Thiên dập tắt tin đồn

TPO - Giữa tin đồn qua đời do bệnh ung thư, Pax Thiên được thấy xuất hiện cùng mẹ nuôi, minh tinh Angelina Jolie, ở thành phố Atlanta.

Tối 18/5 (giờ địa phương), Daily Mail chia sẻ loạt hình ảnh mới nhất về Angelina Jolie và các con.

Angelina được thấy xuất hiện tại trường Cao đẳng Spelman ở thành phố Atlanta, Georgia, Mỹ, để tham gia lễ tốt nghiệp của con gái nuôi Zahara vào ngày 17/5. Nữ diễn viên Hollywood trông thanh lịch trong chiếc áo khoác xám dáng dài kết hợp với boot cao gót đen.

Đồng hành cùng cô là các con trai, gồm Maddox, Pax Thiên và Knox. Cả ba đều diện vest chỉnh tề để phù hợp với tính chất trang trọng của buổi lễ.

Pax Thiên lộ diện cùng mẹ nuôi. Thanh niên sinh năm 2003 trông rắn rỏi, khỏe mạnh. Ảnh: BackGrid

Trong những bức ảnh được chia sẻ, Pax Thiên mặc sơ mi trắng dài tay kết hợp quần tây tối màu và giày da đen bóng loáng. Áo khoác cùng màu với quần được vắt ở tay. Thanh niên sinh năm 2003 còn mang theo máy ảnh, có vẻ như để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ tại lễ tốt nghiệp của em gái.

Sự xuất hiện của Pax Thiên dập tắt hoàn toàn tin đồn qua đời được lan truyền trên mạng xã hội.

Vào ngày 18/5 (giờ Việt Nam), trang Facebook có tên “The Angelina Jolie’s Fan Club”, với hơn 41.000 người theo dõi, bất ngờ đăng tải thông tin Pax Thiên qua đời.

Nội dung cho hay con trai nuôi gốc Việt của Angelina Jolie qua đời sau thời gian chống chọi với ung thư. Theo người đăng bài, đả nữ Salt hoàn toàn suy sụp trước cái chết của con trai, trong khi các anh chị em nhà Jolie-Pitt đang đau buồn.

Thông tin này khiến nhiều người hoang mang, thậm chí một số cư dân mạng tin là thật. Tuy nhiên, không ít khán giả tỉnh táo cáo buộc trang Facebook lan truyền tin giả.

Maddox và Knox cũng tham gia buổi lễ. Ảnh: BackGrid

Ở diễn biến khác, Brad Pitt không tham dự lễ tốt nghiệp của con gái nuôi. Tại sự kiện, Zahara một lần nữa tỏ rõ thái độ chối bỏ người cha nuôi nổi tiếng, khi tên cô được xướng lên là Zahara Marley Jolie, thay vì họ ghép Jolie-Pitt. Điều này chứng tỏ giống như em gái Shiloh, Zahara đã loại bỏ họ cha ở trên giấy tờ.

Lần đầu Zahara công khai từ cha vào cuối năm năm 2023, trong lễ kết nạp hội nữ sinh Alpha Kappa Alpha. Vào thời điểm đó, cô khiến truyền thông thế giới xôn xao vì hô to tên không có chữ “Pitt”.

Vào tháng 4, Zahara hiếm hoi bình luận công khai về mối quan hệ với Angelina Jolie trong sự kiện dành cho mẹ và con gái do Alpha Kappa Alpha tổ chức tại trường. Đáng chú ý hơn, Zahara tri ân cả mẹ và các anh em nuôi, nhưng không hề nhắc đến tên Brad Pitt.

Cô chia sẻ trước đám đông: “Khi được yêu cầu phát biểu trước mọi người về giá trị của mối quan hệ mẹ con, tôi cảm thấy thật khó để tìm ra từ ngữ phù hợp. Không phải tôi không coi trọng điều đó, mà vì tôi và mẹ có mối quan hệ đặc biệt, gần như là huyết thống, khó có thể diễn tả bằng lời. Tình yêu thương giữa chúng tôi có được nhờ vun đắp. Tôi được nhận nuôi khi mới sáu tháng tuổi, có được những người anh chị em đặc biệt và yêu thương nhất, cùng người mẹ nuôi dạy chúng tôi bằng những giá trị như giúp đỡ người khác, sống tử tế và luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân. Những giá trị này nghe có vẻ đơn giản, nhưng trong thế giới mà lòng tốt thường bị xem nhẹ và việc giúp đỡ người khác phải trả giá, tôi biết ơn vì có hình mẫu cho tôi thấy thế nào là người tử tế”.

Chưa rõ Sahara dự định làm gì sau khi tốt nghiệp. Theo Daily Mail, cô gái Gen Z có nhiều lựa chọn khi có cả bằng về chuyên ngành tâm lý học lẫn nghiên cứu giáo dục.