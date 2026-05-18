Yoona bất chấp 'ống kính hung thần'

Ngày 17/5 (giờ địa phương), nữ ca sĩ diễn viên Hàn Quốc Yoona đã có màn xuất hiện gây chấn động trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes lần thứ 79. Đây là lần thứ hai Yoona tới Cannes, thần thái sang trọng, vẻ đẹp trong sáng trẻ trung kết hợp với bộ váy trắng lộng lẫy giúp Yoona ghi điểm và được khen ngợi đẹp tựa công chúa.

Yoona tham dự buổi ra mắt phim Garance (tên tiếng Anh: Another Day) của đạo diễn Jeanne Herry. Sau đó, Yoona tiếp tục tham dự kiện Kering Women In Motion Awards 2026 với bộ váy hồng tím quyến rũ. Nữ diễn viên được mời với tư cách đại sứ toàn cầu của thương hiệu trang sức cao cấp Qeelin.

Yoona và loạt ảnh tựa như công chúa trên thảm đỏ LHP Cannes 2026.

Trên các trang mạng xã hội nhan sắc rực rỡ ngọt ngào của Yoona nhận được sự yêu thích của khán giả. Ngay cả các trang truyền thông quốc tế cũng ấn tượng với ngôi sao Ngự trù của bạo chúa.

Kết thúc hai sự kiện ở Cannes, trên trang chủ của Getty Images, Yoona được đăng tải 73 bức ảnh, trong đó có nhiều bức ảnh xuất sắc. Getty Images vốn bị coi là "ống kính hung thần" của các ngôi sao châu Á vì nhiếp ảnh gia không chỉnh sửa ảnh quá nhiều, khác với thói quen chỉnh sửa kỹ lưỡng của truyền thông hay người hâm mộ châu Á trước khi tung ảnh lên các trang MXH. Vì vậy, nhiều nghệ sĩ châu Á thường bị lộ khuyết điểm ngoại hình trong những bức hình của Getty Images.

Tuy nhiên, Yoona đã xuất hiện xinh đẹp với trạng thái hoàn mỹ trên thảm đỏ và tại sự kiện riêng.

Dù vướng tranh cãi vì bị đuổi khỏi thảm đỏ 3 lần, Yoona vẫn tỏa sáng trong sự kiện tiếp theo.

Yoona sinh năm 1990, năm 2007 cô ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc huyền thoại SNSD, thuộc công ty SM Entertainment. Khi còn là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất Hàn Quốc SNSD. Cô còn được mệnh danh là "center quốc dân", nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp trong trẻo, sự nghiệp không có scandal. Yoona từng là hình mẫu lý tưởng của hàng triệu chàng trai xứ Hàn, cũng được nhiều nghệ sĩ nam của Hàn Quốc bày tỏ lòng yêu mến.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc thành công vang dội, Yoona còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực phim ảnh với loạt tác phẩm ăn khách như You Are My Destiny, The K2, Exit, King the Land, Big Mouth...

Trong năm 2025, Yoona có bộ phim Ngự trù của bạo chúa đạt thành tích nổi bật. Tháng 10/2025, đoàn phim Ngự trù của bạo chúa cũng tới TPHCM tổ chức buổi gặp mặt người hâm mộ. Yoona xuất hiện với vẻ đẹp thanh lịch ngọt ngào, nổi bật với năng lượng tươi sáng. Nữ diễn viên từng tiết lộ trong phim, 90% các cảnh nấu ăn chuyên nghiệp đều do cô thể hiện. Yoona phải đi học nấu ăn 3 tháng để chuẩn bị cho vai diễn.