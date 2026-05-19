20 năm tù cho bảo mẫu ném bé 13 tháng tuổi tử vong

Nguyễn Ngọc

TPO - Do không kiềm chế được cơn tức giận khi cháu bé quấy khóc, bảo mẫu Nguyễn Thị Quyên đã hai lần ném mạnh bé trai 13 tháng tuổi xuống nền nhà, khiến cháu bị chấn thương sọ não rồi tử vong. Tòa án tuyên phạt bị cáo 20 năm tù về tội giết người.

Ngày 18/5, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên án 20 năm tù đối với bảo mẫu Nguyễn Thị Quyên (41 tuổi, trú phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) về tội giết người theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, sáng 16/7/2025, cháu trai L.A.K. (13 tháng tuổi) được mẹ đưa đến gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý do Nguyễn Thị Quyên trực tiếp trông giữ. Điểm giữ trẻ này là cơ sở hoạt động tự phát, không được cấp phép của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật.

Sau bữa ăn sáng, thấy cháu K. quấy khóc, Quyên bế cháu vào phòng nghỉ. Do cháu bé vẫn tiếp tục khóc, không kiềm chế được cơn tức giận, Quyên đã bế và ném mạnh cháu xuống nệm trải dưới nền nhà rồi đi ra ngoài.

Chưa dừng lại ở đó, khi quay lại phòng và thấy cháu K. đang bò ra ngoài, Quyên tiếp tục thực hiện hành vi nhẫn tâm bế bổng cháu lên và ném mạnh xuống nệm dưới nền nhà. Cú ném mạnh đến mức khiến đầu cháu bé va đập mạnh và chấn động.

Bị cáo Nguyễn Thị Quyên tại phiên tòa sơ thẩm.

Ngay sau đó, cháu K. có biểu hiện nôn ói, tím tái và co giật. Lúc này Quyên mới hô hoán và đưa cháu đi cấp cứu. Đồng thời Quyên điện báo với cha mẹ là cháu bị ngã khi ăn để che giấu hành động dã man của mình.

Thời điểm trên, gia đình yêu cầu Quyên cho xem camera nhưng Quyên từ chối. Nghi ngờ con bị bạo hành và chấn thương quá nặng của con, cha mẹ cháu K. đã trình báo công an.

Đối với cháu bé, dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, đến ngày 5/8/2025, cháu K. đã tử vong do chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa xét xử, trước chứng cứ rõ ràng, bị cáo Nguyễn Thị Quyên thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Quyên là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, tước đoạt mạng sống của một đứa trẻ vô tội, hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự mà còn gây phẫn nộ trong dư luận.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ liên quan, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Quyên 20 năm tù về tội giết người.

#giết người #bảo mẫu #quảng ngãi #bảo mẫu Nguyễn Thị Quyên #tử vong trẻ em #bạo hành trẻ em #tòa án #20 năm tù #ném trẻ nhỏ xuống nền #chấn thương sọ não #bạo hành #trẻ nhỏ #ném

