Cà Mau: Thu giữ hơn 120 khẩu súng

Tân Lộc

TPO - Trong vòng 3 tháng, lực lượng chức năng tỉnh Cà Mau đã thu gom hơn 120 khẩu súng, gần 850 viên đạn và nhiều vũ khí tự chế nguy hiểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương mở cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Công an Cà Mau tổ chức tiêu hủy vũ khí, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

Động thái này được đưa ra sau khi tình trạng vũ khí, vật liệu nổ bên ngoài xã hội vẫn còn nhiều, khó thu hồi triệt để. Qua thống kê từ ngày 15/12/2025 đến 15/3/2026, toàn tỉnh đã vận động thu hồi, thu gom 123 súng các loại, 847 đạn các loại, 5 vũ khí thô sơ, 15 đồ chơi nguy hiểm, 3 lựu đạn, bom mìn, đầu đạn,…

Ngoài ra, lực lượng chức năng tỉnh phát hiện 7 vụ vi phạm pháp luật về vũ khí và pháo nổ. Trong đó, có 5 vụ, 5 đối tượng làm 3 người bị thương và 4 người tử vong.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Công an tỉnh tuyên truyền sâu rộng các điểm mới của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đặc biệt nhóm vũ khí quân dụng và các chế tài xử lý hình sự, hành chính đối với các hành vi vi phạm.

Đồng thời, rà soát, đánh giá số lượng nguồn gốc vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tồn đọng ngoài xã hội và còn lưu giữ trong nhân dân để có biện pháp thu hồi triệt để.

