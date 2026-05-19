Khởi tố 3 đối tượng đánh chết người ở phòng trọ

Ngày 19/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với 3 đối tượng liên quan đến vụ án mạng khiến B.M.S. (SN 2009, trú tại làng Mèo, xã Ia Grai) tử vong ở khu trọ tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.

Theo đó, khoảng 2h30 ngày 12/5, S. đi xe máy chở theo hai người bạn (cùng sinh năm 2008) đến phòng trọ tại hẻm đường Tuệ Tĩnh (thuộc tổ 6 Ia Kring, phường Diên Hồng) để tìm bạn.

3 đối tượng trong vụ án.

Tại địa điểm trên, S. gặp Dương Gia Bảo (SN 2009, trú tại xã Đak Đoa), Nguyễn Tất Đức (SN 2009, trú tại phường Thống Nhất), Hoàng Đỗ Mạnh Quân (SN 2006, trú tại xã Phú Túc). Do có mâu thuẫn từ trước nên khi thấy S., cả 3 đối tượng lao vào dùng tay, chân đánh khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Đến khoảng 10h cùng ngày, Bảo, Đức, Quân đã được triệu tập về cơ quan công an để làm việc. Tại đây, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình.