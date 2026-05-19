Màn kịch 'chạy' án tử hình cho kẻ buôn ma túy để chiếm đoạt 11 tỷ đồng

Hoàng An

TPO - Với cáo buộc bịa ra chuyện có thể "chạy án" tử hình, lừa người thân gia đình kẻ buôn ma túy trốn lên biên giới, đưa tiền để giữ hộ rồi chiếm đoạt, bị cáo Lê Thị Chi bị phạt 18 năm tù giam.

Dựng màn kịch lừa đảo

Ngày 19/5, TAND TP Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 3 bị cáo Lê Thị Chi (SN 1992, trú phường Định Công, Hà Nội, có 2 tiền án) mức án 18 năm tù; Nguyễn Đức Thanh (SN 1990, trú phường Việt Hưng, Hà Nội) lĩnh 14 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1992, vợ bị cáo Thanh) lĩnh 9 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hội đồng xét xử đánh giá, bị cáo Chi giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đã lợi dụng tâm lý hoang mang, lo sợ của bị hại khi con trai bị bắt về tội ma túy để đưa ra các thông tin gian dối “chạy" thoát khỏi tử hình.

Bị cáo Chi cũng bịa ra việc cơ quan điều tra sẽ bắt giữ, phong tỏa tài khoản của mọi người trong gia đình bị hại nhằm ép họ giao toàn bộ tài sản cho mình quản lý, rồi chiếm đoạt.

“Hành vi của bị cáo Chi thể hiện sự tinh vi, xảo quyệt, thực hiện trong thời gian dài với mục đích chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn”, Hội đồng xét xử nhấn mạnh.

Đối với bị cáo Nguyễn Đức Thanh và Nguyễn Thị Ngọc Anh, là đồng phạm giúp sức tích cực cho Chi.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 11/1/2024, đối tượng Nghiêm Đình Ngọc (SN 1998, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa cũ bắt giữ để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Do biết bà Vân (mẹ của Ngọc) muốn “chạy án” cho con nên Nguyễn Đức Thanh (bạn của Ngọc) và Ngọc Anh đã giới thiệu tới Lê Thị Chi - là người có quan hệ rộng, có thể giúp gia đình bà Vân “lo việc”.

Sau khi trao đổi với gia đình, ngày 12/1/2024, Chi điện thoại nói cho vợ chồng Thanh biết Ngọc bị bắt với số lượng ma túy lên tới 2,4kg, khung phạt tử hình.

Tiếp đó, Chi hứa hẹn “lo” cho Ngọc thoát án tử, không bị khổ sở trong quá trình bị tạm giam, với giá 2,5 tỷ đồng. Cùng ngày, gia đình đã đưa toàn bộ số tiền trên.

Tuy nhiên, sau khi cầm tiền, Chi tiếp tục bịa thông tin Công an đã có lệnh bắt đối với bà Vân và gia đình do liên quan đến hành vi phạm tội của Ngọc. Chi yêu cầu gia đình bà Vân trốn lên Lào Cai. Ngay trong đêm, gia đình bà Vân bỏ lên sát cửa khẩu thuê khách sạn lưu trú.

Ngày 15/1/2024, Chi cùng chồng là Nguyễn Hữu Thao và vợ chồng Thanh lên Lào Cai gặp gia đình bà Vân để nhắn nhủ “yên tâm, vì người ta đã nhận tiền”.

screen-shot-2026-05-19-at-090635.png
Bị cáo Lê Thị Chi (phải) cùng vợ chồng Nguyễn Đức Thanh, Nguyễn Thị Ngọc Anh.

Yêu cầu gia đình chuyển tiền để giữ hộ

Tại Lào Cai, biết bà Vân và người thân còn nhiều tiền gửi trong ngân hàng, Chi gian dối có thể bị công an phong tỏa nên yêu cầu rút ra để bị cáo giữ hộ. Lo sợ, bà Vân đến các ngân hàng ở Lào Cai rút tổng cộng hơn 3,4 tỷ đồng giao cho Chi.

Đối với cuốn sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, do không thể rút ra, Chi yêu cầu bà Vân thế chấp, được ngân hàng giải ngân 5,8 tỷ đồng. Số tiền này cũng được chuyển đến tài khoản của Chi mở tại TPBank.

Ngày 23/2/2024, khi khoản vay đến hạn tất toán, Chi tiếp tục dọa bà Vân đã có lệnh bắt và yêu cầu phải quay lại Lào Cai lẩn trốn. Khi bà Vân hỏi về số tiền giao cho Chi giữ hộ, Chi viết một “Giấy cho vay tiền”, thể hiện nội dung bà Vân cho Chi vay 5,8 tỷ đồng với lãi suất 6,1%/năm trong thời hạn 12 tháng. Tin tưởng Chi, bà Vân đã ký vào giấy vay tiền này.

Sau đó, bà Vân tiếp tục lên Lào Cai lẩn trốn. Đến cuối tháng 4/2024, gia đình lên cơ quan điều tra làm việc mới nhận ra bị lừa, không hề có chuyện “chạy án”.

Sau nhiều lần bị đòi tiền, bị cáo Lê Thị Chi và vợ chồng Thanh - Ngọc Anh mới trả lại cho gia đình bà Vân tổng cộng 2,2 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 9,5 tỷ đồng.

Ngày 21/6/2024, bà Vân làm đơn tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 3 bị cáo tới Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.

