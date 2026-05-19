Xuyên đêm bay vượt biển cứu bệnh nhân nguy kịch

Vân Sơn

TPO - Sau nhiều giờ bay xuyên đêm trên biển, đến 0 giờ 30 ngày 19/5, tổ cấp cứu tiếp cận các bệnh nhân tại hai điểm đảo ở Trường Sa để đưa về đất liền.

Bệnh viện Quân y 175 cho biết, lúc 7 giờ 5 ngày 19/5, trực thăng EC-225 của Binh đoàn 18 đáp xuống nóc tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình thuộc Bệnh viện, mang theo hai bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch từ quần đảo Trường Sa.

Bệnh nhân được trực thăng cấp cứu vận chuyển từ đảo xa về đất liền điều trị

Trong đó, bệnh nhân T.C.L. (SN 1982, quê Lý Sơn, Quảng Ngãi), ngư dân trên tàu cá QNG96678TS, bị tai nạn trong quá trình đánh cá. Ngày 15/5, bệnh nhân được đưa vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây trong tình trạng co cứng tay trái, đau cổ vai trái.

Đến tối 17/5, tình trạng chuyển nặng nhanh chóng với các cơn co giật cục bộ tăng dần thành co giật toàn thân. Các bác sĩ tại đảo đã đặt sonde dạ dày nuôi ăn, tiêm SAT, sử dụng kháng sinh và thuốc chống co giật đường tĩnh mạch nhưng bệnh nhân tiếp tục diễn biến xấu.

Qua hội chẩn Telemedicine với Bệnh viện Quân y 175 sáng 18/5, bệnh nhân được chẩn đoán uốn ván ngoại khoa toàn thể, theo dõi trạng thái động kinh và có nguy cơ suy hô hấp nguy kịch, vượt quá khả năng điều trị tại đảo. Ngay sau đó, phương án cấp cứu đường không được kích hoạt.

Chuyến bay đã hạ cánh an toàn xuống tòa nhà Viện Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175

Bệnh nhân còn lại là V.V.V. (SN 2007, quê Xuân Thái, Thanh Hóa) là công nhân, bị tai nạn lao động và được đưa vào Bệnh xá đảo Nam Yết lúc 22 giờ ngày 17/5 với nhiều tổn thương vùng trán, hàm mặt, mũi, vòm họng và gãy cổ bàn tay trái.

Các bác sĩ trên đảo tiến hành đặt đường truyền, giảm đau, sử dụng kháng sinh và theo dõi sát dấu hiệu sinh tồn. Sau hội chẩn từ xa với Bệnh viện Quân y 175, các chuyên gia xác định bệnh nhân cần chuyển khẩn cấp vào đất liền để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Chuyến bay cấp cứu khó khăn

Lúc 17 giờ 50 ngày 18/5, trực thăng EC-225 mang số hiệu VN-8616 do Trung tá Cao Văn Công làm cơ trưởng đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất, mang theo tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Đại úy Lê Việt Thắng làm tổ trưởng.

Cả hai bệnh nhân đang được hỗ trợ điều trị tích cực tại Bệnh viện Quân y 175

Sau nhiều giờ bay xuyên đêm trên biển, đến 0 giờ 30 ngày 19/5, tổ cấp cứu tiếp cận các bệnh nhân tại hai điểm đảo để đưa về đất liền. Theo các bác sĩ, khó khăn lớn nhất trong chuyến bay là vừa phải đảm bảo an toàn hàng không trong điều kiện thời tiết xấu, vừa duy trì hồi sức liên tục cho hai bệnh nhân có nguy cơ diễn biến nặng bất cứ lúc nào.

“Đây là chuyến cấp cứu đường không hết sức khó khăn. Thời gian bay kéo dài, trong suốt quá trình vận chuyển tổ cấp cứu đường không hiệp đồng cùng tổ bay, bay ở trần bay thấp để theo dõi liên tục, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân chấn thương vùng trán, hàm mặt, vòm họng, tránh nguy cơ phù não.

Với bệnh nhân được chẩn đoán uốn ván ngoại khoa toàn thân, chúng tôi theo dõi và kiểm soát tốt nguy cơ co giật kéo dài, đồng thời cùng các chuyên khoa sẵn sàng mở khí quản nếu tình trạng diễn tiến nặng”, Đại úy Lê Việt Thắng chia sẻ.

Đến sáng 19/5, cả hai bệnh nhân được đưa về Bệnh viện Quân y 175 an toàn. Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ tiếp tục tầm soát tổn thương, hội chẩn đa chuyên khoa để xây dựng phác đồ điều trị tiếp theo.

