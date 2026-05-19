Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long lọt Top 10 bệnh viện tốt nhất Việt Nam

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long vinh dự được xướng tên trong “Top 10 Bệnh viện tốt nhất Việt Nam 2026” tại chương trình “The Best of Vietnam 2026” do Tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo phối hợp cùng Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam, Viện Chất lượng Việt Nam tổ chức vào ngày 16/5.

Sự tưởng thưởng xứng đáng cho những nỗ lực vượt bậc

Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long trên hành trình nâng cao chất lượng chuyên môn, đầu tư công nghệ hiện đại và phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Được thành lập từ năm 2007, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long từng bước khẳng định vai trò là cơ sở y tế tư nhân uy tín tại khu vực Tây Nam Bộ. Trải qua 18 năm hình thành và phát triển, bệnh viện không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực chuyên môn và chú trọng cải tiến chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

Năm 2025 đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của bệnh viện. Trong đó, nổi bật là việc đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ACHSI, khẳng định cam kết bền vững về chất lượng dịch vụ, an toàn người bệnh và mô hình chăm sóc lấy người bệnh làm trung tâm theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long lọt Top 10 Bệnh viện tốt nhất Việt Nam 2026

Hiện nay, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long phát triển hơn 28 chuyên khoa với hệ thống chuyên môn đa dạng, đồng thời tập trung đầu tư mạnh cho 5 chuyên khoa mũi nhọn gồm Tim mạch, Tiêu hóa, Thần kinh - Đột quỵ, Cơ xương khớp và Ung bướu. Đây là những lĩnh vực có nhu cầu điều trị chuyên sâu cao, góp phần đáp ứng hiệu quả nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Song song với việc phát triển chuyên môn, bệnh viện cũng chú trọng đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị. Nhiều công nghệ tiên tiến đã được đưa vào hoạt động như hệ thống Máy chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla, máy chụp cắt lớp vi tính MSCT 256 lát cắt, hệ thống siêu âm trong lòng mạch (IVUS), công nghệ điện sinh lý 3D… góp phần hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm và điều trị hiệu quả nhiều bệnh lý phức tạp.

Bên cạnh đó, năm 2025 cũng ghi dấu bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của bệnh viện khi triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, góp phần tối ưu hóa quy trình khám chữa bệnh, nâng cao tính liên thông dữ liệu và cải thiện trải nghiệm người bệnh.

Quang cảnh Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long tại TP Cần Thơ

Động lực để Hoàn Mỹ Cửu Long không ngừng phát triển

Những nỗ lực không ngừng của tập thể bệnh viện được phản ánh rõ nét qua các chỉ số hoạt động tăng trưởng ấn tượng tính đến năm 2025. Theo đó:

- Số lượt khám bệnh ngoại trú đạt 360.653 lượt

- Số lượt điều trị nội trú đạt 25.295 lượt

- Số lượt khám sức khỏe đạt 18.538 lượt

- Số lượt phẫu thuật đạt 6.545 ca

- Số ngày điều trị bình quân: 3,2 ngày.

- Các số liệu chuyên môn: Phẫu thuật thay khớp: 1.127 ca; Can thiệp nội soi: 32.949 ca; Phẫu thuật tim hở: 799 ca (2013 - 2025); Can thiệp mạch vành: 13.136 ca (2013 -2025); Điện sinh lý: 124 ca ( 2022-2025)

Các con số trên không chỉ cho thấy sự phát triển mạnh mẽ về quy mô hoạt động mà còn phản ánh sự tin tưởng ngày càng lớn của người dân đối với chất lượng khám chữa bệnh tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long.

Không chỉ tập trung phát triển chuyên môn, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long còn tích cực đồng hành cùng cộng đồng thông qua nhiều chương trình khám bệnh miễn phí, tầm soát bệnh lý, truyền thông giáo dục sức khỏe và các hoạt động an sinh xã hội tại nhiều địa phương khu vực ĐBSCL. Qua đó, bệnh viện mong muốn góp phần nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe và mang dịch vụ y tế chất lượng đến gần hơn với người dân.

Thành tích Top 10 Bệnh viện tốt nhất Việt Nam 2026 tiếp tục là động lực để Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long kiên định với định hướng phát triển bền vững, lấy người bệnh làm trung tâm, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, đầu tư công nghệ hiện đại và hoàn thiện dịch vụ nhằm trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy của người dân khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh lân cận.