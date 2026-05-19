Nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng, bắt quỳ dưới nắng, lau chân

TPO - Cho rằng nữ sinh lớp 6 “cướp người yêu”, một nhóm thiếu niên ở Đắk Lắk đã chặn đường, đánh hội đồng, bắt nạn nhân quỳ dưới nắng, lau chân rồi quay clip tung lên mạng xã hội.

Ngày 19/5, bà Trương Thị Bích Thành - Hiệu trưởng Trường THCS Trần Quang Diệu (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận nhà trường đã nắm được thông tin em H.A.V. (học sinh lớp 6 của trường) bị nhóm bạn đánh hội đồng.

Theo bà Thành, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo nhà trường cùng giáo viên đã đến thăm hỏi, động viên em H.A.V., đồng thời nắm bắt nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin từ em H.A.V., nguyên nhân dẫn đến vụ việc bị nhóm bạn đánh hội đồng xuất phát từ sự hiểu lầm liên quan đến việc em bị cho là có tình cảm với một bạn nam đã có người yêu. Từ những tin nhắn trao đổi trước đó, em H.A.V. bị hẹn ra ngoài và sau đó bị nhóm bạn hành hung.

Gia đình em H.A.V. đã trình báo sự việc đến cơ quan công an. Về phía nhà trường, hiện đang phối hợp với các bên liên quan để xác minh, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định.

Hình ảnh em H.A.V. bị đánh bầm mặt, quỳ đến chảy máu đầu gối.

Liên quan đến vụ việc, bà H.N.Ô.Ê. (trú buôn Kroa B, xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk), mẹ ruột em H.A.V. cho biết, đã trình báo cơ quan công an về việc con gái bị một nhóm thiếu niên đánh hội đồng, gây thương tích và sang chấn tâm lý.

Theo trình bày của người mẹ, trưa 17/5, em H.A.V. sang nhà bạn chơi. Đến khoảng 12h30, một người tên H.Th. nhắn tin gọi em đến khu vực gần Trường THPT Cao Bá Quát (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) để “nói chuyện”. Khi em H.A.V. cùng 3 người bạn chạy xe đến nơi thì đã thấy sẵn một nhóm khoảng 10 người, gồm cả nam và nữ, đứng chờ.

Theo gia đình, nhóm này đã thu điện thoại, rút chìa khóa xe của em H.A.V. và các bạn đi cùng. Sau đó, nhiều người trong nhóm lao vào đánh hội đồng em. Trong lúc hành hung, nhóm này còn bắt em quỳ xin lỗi, bò dưới đất, cõng người khác và liên tục đánh vào vùng đầu, mặt, vai, lưng, tai khiến em bị thương tích và hoảng loạn tinh thần.

Ngồi cạnh mẹ, em H.A.V. mới dám kể lại vụ việc. Theo lời H.A.V., nguyên nhân xuất phát từ việc một người nữ tên L.Đ. cho rằng em “cướp người yêu”. Tuy nhiên, em H.A.V. khẳng định giữa hai bên chỉ đề cập đến việc follow (tương tác) trên mạng xã hội, không có quan hệ tình cảm như phía bạn kia nghĩ.

“Các bạn bắt con quỳ dưới đất xin lỗi. Thấy con quỳ chỗ có bóng râm thì bắt ra ngoài nắng quỳ khoảng 10 phút. Rồi bắt con bò, ép con lau chân cho H.Th.”, em H.A.V. kể.

Em H.A.V. (bên trái) kể lại sự việc bên cạnh mẹ ruột.

Mẹ em H.A.V. cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, bé chỉ ngồi khóc, tinh thần hoảng loạn và không dám kể lại sự việc với gia đình. Phải sau nhiều lần được người thân động viên, trấn an thì em mới dám thuật lại toàn bộ diễn biến.

“Theo lời con kể, trước đó nhóm bạn đã dọa nếu nói chuyện này ra ngoài thì sẽ tiếp tục chặn đánh nên cháu rất sợ”, người mẹ cho hay.

Người mẹ cho biết thêm, khoảng 16h ngày 17/5, một người quen gọi điện báo em H.A.V. gặp chuyện nên vợ chồng bà tức tốc chạy về đưa con đến bệnh viện thăm khám, điều trị.

“Lúc đó nghe báo cháu bị đánh, tinh thần hoảng loạn nên gia đình rất lo lắng. Sau khi đưa con vào bệnh viện, chúng tôi cũng đã trình báo sự việc đến cơ quan công an để được xử lý”, mẹ em H.A.V. nói.

Theo gia đình, em H.A.V. được bác sĩ chẩn đoán bị xây xát nhiều vị trí ở tay chân, vùng đầu phải tiếp tục theo dõi, một bên tai nghe không rõ, khuôn mặt bị bầm tím và tinh thần hoảng loạn.

“Nhìn những video, hình ảnh họ gửi qua ghi lại cảnh con tôi bị đánh, bị đạp, bị bắt quỳ rồi lau chân… làm mẹ ai mà không xót. Gia đình rất bức xúc và mong cơ quan công an xử lý nghiêm theo quy định để răn đe, đồng thời đảm bảo an toàn cho con tôi tiếp tục đến trường”, mẹ em H.A.V. bày tỏ.