[Clip] Ô tô cháy đỏ rực trên đường lúc rạng sáng ở TPHCM

TPO - Một ô tô lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát, TPHCM bất ngờ bốc cháy dữ dội vào rạng sáng 19/5. Dù tài xế và người dân nỗ lực dập lửa nhưng chiếc xe vẫn bị thiêu rụi, nguyên nhân cháy nghi do chập điện.

Clip vụ xe ô tô bốc cháy dữ dội.

Khoảng 4h sáng 19/5, một ô tô đang lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát, hướng về cầu Phú Mỹ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đi qua khu vực trước siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn (phường Tân Thuận, TPHCM).

​Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát từ phần đầu xe. Phát hiện sự việc, tài xế nhanh chóng thoát ra ngoài và cùng người dân xung quanh sử dụng bình chữa cháy mini, nước để dập lửa nhưng không thành công. Chỉ sau ít phút, lửa đã bao trùm toàn bộ phần đầu ô tô.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm chiếc ô tô.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH TPHCM phối hợp Công an phường Tân Thuận điều động xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy. Đám cháy được khống chế và dập tắt sau đó.

Lính cứu hoả khống chế ngọn lửa.

Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người, tuy nhiên chiếc ô tô bị thiêu rụi, hư hỏng hoàn toàn.

Chiếc xe đã bị cháy trơ khung.

Theo cơ quan chức năng địa phương, nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. Vụ việc đang được Công an phường Tân Thuận tiếp tục điều tra, làm rõ.