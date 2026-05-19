Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

[Clip] Ô tô cháy đỏ rực trên đường lúc rạng sáng ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Một ô tô lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát, TPHCM bất ngờ bốc cháy dữ dội vào rạng sáng 19/5. Dù tài xế và người dân nỗ lực dập lửa nhưng chiếc xe vẫn bị thiêu rụi, nguyên nhân cháy nghi do chập điện.

Clip vụ xe ô tô bốc cháy dữ dội.

Khoảng 4h sáng 19/5, một ô tô đang lưu thông trên đường Huỳnh Tấn Phát, hướng về cầu Phú Mỹ thì bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đi qua khu vực trước siêu thị điện máy nội thất Chợ Lớn (phường Tân Thuận, TPHCM).

​Theo thông tin ban đầu, ngọn lửa bùng phát từ phần đầu xe. Phát hiện sự việc, tài xế nhanh chóng thoát ra ngoài và cùng người dân xung quanh sử dụng bình chữa cháy mini, nước để dập lửa nhưng không thành công. Chỉ sau ít phút, lửa đã bao trùm toàn bộ phần đầu ô tô.

img-8905.jpg
Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm chiếc ô tô.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH TPHCM phối hợp Công an phường Tân Thuận điều động xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy. Đám cháy được khống chế và dập tắt sau đó.

img-8903.jpg
Lính cứu hoả khống chế ngọn lửa.

Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người, tuy nhiên chiếc ô tô bị thiêu rụi, hư hỏng hoàn toàn.

img-8904.jpg
Chiếc xe đã bị cháy trơ khung.

Theo cơ quan chức năng địa phương, nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện. Vụ việc đang được Công an phường Tân Thuận tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Dũng
#Ô tô #Ô tô bốc cháy #Ô tô cháy ngùn ngụt trên đường #TPHCM #Công an #Điều tra #Chập điện gây cháy xe ô tô #Cháy ô tô lúc rạng sáng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe