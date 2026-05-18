Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPHCM lập 5 tổ kiểm tra lưu động kiểm tra đột xuất, ngăn sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Nguyễn Dũng

TPO - Không để xảy ra “khoảng trống” trong giám sát kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, TPHCM sẽ tổ chức kiểm tra trực tiếp tại các điểm thi, đồng thời duy trì các tổ kiểm tra đột xuất để xử lý kịp thời những tình huống phát sinh.

Ngày 18/5, Sở GD&ĐT TPHCM ban hành kế hoạch tổ chức kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, khách quan và đúng quy chế. Theo kế hoạch, công tác kiểm tra sẽ được triển khai ở tất cả các khâu từ chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo đến xét công nhận tốt nghiệp THPT.

dgnl.jpg
Học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Theo Sở GD&ĐT, việc kiểm tra nhằm kịp thời nắm tình hình tổ chức kỳ thi, phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời phát hiện những bất cập trong quy định để kiến nghị điều chỉnh phù hợp. Công tác kiểm tra được yêu cầu thực hiện khách quan, công khai, không bỏ sót và không để xảy ra khoảng trống trong giám sát kỳ thi.

Đáng chú ý, Sở GD&ĐT sẽ thành lập 5 tổ kiểm tra lưu động để thực hiện kiểm tra đột xuất tại các điểm thi khi có dấu hiệu vi phạm, phản ánh từ đường dây nóng hoặc các tình huống phát sinh như thiên tai, dịch bệnh. Mỗi tổ kiểm tra bố trí tối thiểu 2 cán bộ.

Bên cạnh đó, các tổ kiểm tra trực tiếp tại điểm thi cũng sẽ được thành lập với thành phần gồm lãnh đạo, giáo viên các trường THCS, THPT được điều động tham gia giám sát trong thời gian coi thi.

Sở GD&ĐT cho biết 100% công chức, viên chức tham gia công tác kiểm tra kỳ thi phải được tập huấn nghiệp vụ và hoàn thành bài đánh giá sau tập huấn trước khi thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài kiểm tra công tác coi thi, Sở cũng tổ chức các đoàn kiểm tra công tác chấm thi, phúc khảo và xét công nhận tốt nghiệp THPT. Đồng thời bố trí lực lượng trực tiếp nhận thông tin phản ánh, hướng dẫn các đoàn kiểm tra và xử lý các tình huống phát sinh trong suốt kỳ thi.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12/6/2026. So với các năm trước, lịch thi năm 2026 được đẩy sớm hơn khoảng 2 tuần, đồng thời nhiều mốc thời gian liên quan đến đăng ký dự thi, công bố điểm và xét tuyển đại học cũng đã được công bố cụ thể.

z7838065711734-fd1c1854548f6f7645e5cddfa742d71f.jpg
Nguyễn Dũng
#kỳ thi tốt nghiệp #TP.HCM #kiểm tra đột xuất #giám sát thi #vi phạm thi #Sở GD&ĐT TPHCM #tốt nghiệp THPT #trường THCS #THPT

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe