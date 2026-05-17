Giáo dục

TOEFL iBT 2026 đổi mới mạnh mẽ, hướng đến năng lực thực chiến trong thời đại AI

P.V

Trước làn sóng phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), bài thi TOEFL iBT 2026 chính thức bước vào giai đoạn cải tiến toàn diện, tập trung đánh giá tư duy phản biện, khả năng giao tiếp thực tế và năng lực thích ứng toàn cầu của người học thay vì chỉ kiểm tra kiến thức ngôn ngữ thuần túy.

Thông tin được đưa ra tại TOEFL Experience Day – Ngày hội trải nghiệm TOEFL diễn ra ngày 17/5 tại TP.HCM do ETS phối hợp cùng đại diện quốc gia IIG Việt Nam tổ chức, với sự tham gia của nhiều nhà giáo dục, chuyên gia đào tạo và đại diện các trường đại học.

Phát biểu tại sự kiện, ông Sidnei De Souza – Giám đốc Điều hành, Đối tác toàn cầu và Quản lý kinh doanh ETS – cho rằng AI có thể hỗ trợ dịch thuật và tối ưu quy trình công nghệ, nhưng không thể thay thế tư duy phản biện, khả năng truyền đạt ý tưởng hay kỹ năng hợp tác đa văn hóa của con người.

Theo ông Sidnei De Souza, trong bối cảnh AI ngày càng phổ biến, các kỹ năng giao tiếp, thích ứng và thể hiện quan điểm cá nhân sẽ trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của người học trong tương lai.

“Trong 5–10 năm tới, giao tiếp và khả năng thích ứng mới là những kỹ năng định hình tương lai. Khi học sinh tìm được tiếng nói riêng bằng ngôn ngữ toàn cầu, các em không chỉ vượt qua một bài kiểm tra mà còn mở ra nhiều cơ hội cho chính mình”, ông Sidnei De Souza nhấn mạnh.

Một trong những thay đổi đáng chú ý của TOEFL iBT 2026 là việc áp dụng hình thức thi thích ứng nhiều giai đoạn. Hệ thống AI sẽ tự động điều chỉnh độ khó của câu hỏi dựa trên kết quả làm bài trước đó của thí sinh nhằm đánh giá chính xác hơn năng lực thực tế.

Bên cạnh đó, thời gian làm bài cũng được rút ngắn xuống dưới 2 giờ, giúp giảm áp lực cho thí sinh. Kết quả thi được trả sau khoảng 3 ngày, nhanh hơn đáng kể so với thời gian 7–9 ngày trước đây. Với hình thức thi tại nhà, thời gian check-in giảm từ 40 phút xuống còn khoảng 5–7 phút nhưng vẫn đảm bảo tính minh bạch nhờ hệ thống giám sát AI kết hợp camera kép.

Đáng chú ý, TOEFL iBT cũng chuyển đổi từ thang điểm 120 truyền thống sang thang điểm 1–6 theo chuẩn CEFR (Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu). Theo đại diện ETS, cả hai thang điểm sẽ được hiển thị song song trên bảng điểm đến năm 2028 nhằm tạo thuận lợi cho các trường đại học và đơn vị tuyển sinh trong giai đoạn chuyển đổi.

Ông Tạ Đình Việt Anh – Phó Trưởng phòng Chương trình Quốc tế tại IIG Việt Nam – cho biết việc đổi mới TOEFL iBT không chỉ là thay đổi kỹ thuật mà còn hướng tới hỗ trợ học sinh sử dụng tiếng Anh tự tin, hiệu quả trong môi trường học thuật và làm việc thực tế.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quang Tuấn Anh – Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ TAEC – đánh giá cấu trúc mới của TOEFL iBT mang tính cá nhân hóa cao hơn, giảm tính hàn lâm và tăng cường các tác vụ sát thực tế như viết email hay phỏng vấn, phù hợp với xu hướng hội nhập toàn cầu của học sinh Việt Nam.

Đại diện ETS cũng khẳng định hệ thống thi tại nhà sẽ tiếp tục siết chặt các tiêu chuẩn giám sát nhằm đảm bảo công bằng tuyệt đối. Theo đó, thí sinh bắt buộc sử dụng thêm camera thứ hai từ điện thoại thông minh để quét toàn bộ không gian phòng thi, kết hợp AI và giám thị trực tuyến theo dõi liên tục trong suốt quá trình làm bài.

