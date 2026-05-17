Đại học Duy Tân công bố thử nghiệm hệ thống đa tác tử AI hỗ trợ nghiên cứu khoa học

AgenTex v1.0 là một hệ thống phần mềm ứng dụng kiến trúc đa tác tử AI nhằm hỗ trợ các bước kỹ thuật trong nghiên cứu khoa học, từ tổng quan tài liệu nghiên cứu, xác định khoảng trống nghiên cứu, đề xuất ý tưởng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, xử lý và phân tích dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu, soạn thảo tóm tắt bản thảo, phản biện nội bộ, đến biên dịch định dạng LaTeX tùy biến trong một giao diện web duy nhất.

Đại học Duy Tân cho hay, Việt Nam xếp thứ 49 toàn cầu về công bố khoa học (SCImago 2024), còn khoảng cách lớn so với Thái Lan, Malaysia, Singapore. Khảo sát tại các cơ sở nghiên cứu và đào tạo tại miền Trung chỉ ra 5 nút thắt: viết sai chuẩn học thuật IMRaD, thiếu phản biện trước khi nộp, định dạng LaTeX phức tạp (67% nhà nghiên cứu mất >20% thời gian cho định dạng – theo Overleaf 2023), tổng quan tài liệu tốn 2–5 ngày, và phân mảnh công cụ.

Những khó khăn trên là xuất phát điểm để nhóm nghiên cứu xây dựng AgenTex như một giải pháp kỹ thuật hỗ trợ, không thay thế tư duy và lao động khoa học của nhà nghiên cứu.

AgenTex được xây dựng theo kiến trúc đa tác tử (multi-agent), trong đó mỗi tác tử AI đảm nhận một nhóm nhiệm vụ xác định trong quy trình nghiên cứu. Hệ thống gồm ba module cốt lõi và hai module bổ trợ, hoạt động liền mạch trong một giao diện web duy nhất.

Module Soạn thảo (Drafting) hỗ trợ nhà nghiên cứu qua bốn giai đoạn tuần tự. Giai đoạn tìm kiếm tài liệu: hệ thống tự động sinh nhiều truy vấn từ chủ đề nghiên cứu, tra cứu đồng thời bốn cơ sở dữ liệu học thuật (ArXiv, Semantic Scholar, OpenAlex, Tavily), đánh giá mức độ liên quan của từng bài và lưu trữ kết quả theo cấu trúc vector để truy xuất theo ngữ nghĩa. Thời gian xử lý ước tính 10-15 phút cho 15-20 tài liệu.

Giai đoạn xây dựng đề cương: một tác tử phân tích tài liệu và đề xuất đề cương theo cấu trúc IMRaD, đặt câu hỏi gợi mở (Socratic Mentoring) để nhà nghiên cứu làm rõ lập luận trước khi soạn thảo. Giai đoạn soạn thảo bản thảo: từng phần (Abstract, Introduction, Methods, Results, Discussion, Conclusion) được soạn riêng biệt, có trích dẫn nguồn từ tài liệu đã thu thập.

Giai đoạn kiểm tra chất lượng: hệ thống kiểm tra tính nhất quán giữa các phần và nâng cấp văn phong học thuật, sau đó chuyển bản thảo sang mã nguồn LaTeX.

Module Phản biện (Reviewing) mô phỏng một số khía cạnh của quy trình peer review, đánh giá bản thảo theo bốn chiều: tính mạch lạc của lập luận khoa học (Narrative Auditor), tính nhất quán giữa số liệu và mô tả phương pháp (Data Consistency Check), sự phù hợp với yêu cầu của tạp chí mục tiêu (Journal Strategist), và tuân thủ đạo đức nghiên cứu (Ethical Compliance).

Nhà nghiên cứu có thể đối thoại với hệ thống để làm rõ từng nhận xét. Mục tiêu là giúp phát hiện các vấn đề trước khi nộp bài, qua đó giảm số vòng revision cần thiết.

Module Định dạng - LaTeX Compiler (Formatting) cung cấp môi trường biên dịch LaTeX trực tiếp trên trình duyệt, sử dụng engine Tectonic. Giao diện split-pane hiển thị mã nguồn và bản xem trước PDF đồng thời.

Khi xảy ra lỗi biên dịch, hệ thống phân tích log và chỉ ra dòng lỗi cụ thể. Bản thảo có thể được xuất dưới dạng PDF, file TEX hoặc gói ZIP. Hệ thống hỗ trợ các mẫu template phổ biến: IEEE, Elsevier, Springer và ACM.

Các module bổ trợ như module Thu thập dữ liệu (Data Collection) hỗ trợ thiết kế bảng hỏi và tích hợp với Google Forms/Sheets để thu thập và lưu trữ dữ liệu khảo sát. Module Phân tích dữ liệu (Analysis Lab) hỗ trợ các phân tích định lượng (tương quan, hồi quy, kiểm định độ tin cậy thang đo), định tính (phân tích chủ đề, codebook) và hỗn hợp (mixed-method), với cơ chế Claim Guard cảnh báo khi kết luận vượt quá khả năng chứng minh của dữ liệu.

AgenTex không viết thay mà đồng hành với nhà nghiên cứu khoa học.

Hiện Đại học Duy Tân đã thử nghiệm ban đầu với hơn 50 giảng viên, nghiên cứu viên và nghiên cứu sinh tham gia. Năm 2026–2027 sẽ tích hợp Multimodal, không gian cộng tác đa tác giả, và mô hình dịch vụ đám mây cho các trường đại học.

“AgenTex không viết thay nhà nghiên cứu – mà là người đồng hành thông minh: giúp hình thành ý tưởng sắc nét hơn, tổng quan tài liệu nhanh hơn, viết chuẩn hơn, phản biện kỹ hơn và trình bày đúng chuẩn xuất bản quốc tế để nhà nghiên cứu tập trung vào phần không thể thay thế được: tư duy khoa học và đóng góp tri thức”, sinh viên Phan Vũ Minh Tuệ, tác giả dự án AgenTex, Đại học Duy Tân, cho biết.