ĐHQG TPHCM hỗ trợ nghiên cứu sinh lên đến 560 triệu đồng

TPO - Triển khai “Chương trình hỗ trợ đào tạo sau đại học gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030”, ĐHQG TPHCM chi hỗ trợ tối đa cho nghiên cứu sinh lên đến 560 triệu đồng/người; đối với học viên là 160 triệu đồng/người theo thời gian chuẩn của chương trình đào tạo tương ứng.

Đại học quốc gia TPHCM vừa ban hành Quyết định số 504 phê duyệt “Chương trình hỗ trợ đào tạo sau đại học gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030” (VNU Excellence Graduate Program, VNU-EGP).

Theo quyết định, chương trình hướng tới xây dựng hệ sinh thái đào tạo - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo (ĐMST) theo chuẩn quốc tế, đồng thời hình thành đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao cho đất nước.

Chương trình được xây dựng trên quan điểm gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo sau đại học với nhiệm vụ khoa học và công nghệ, bảo đảm người học tham gia trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu. Đồng thời, chương trình thúc đẩy chuyển đổi mô hình đào tạo truyền thống sang mô hình tích hợp “đào tạo - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo”, lấy nhóm nghiên cứu làm trung tâm để phát triển năng lực nghiên cứu cho người học.

Việc triển khai Chương trình VNU-EGP là một trong những bước cụ thể hóa định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Thông báo kết luận số 45 của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Mục tiêu chung của chương trình nhằm thu hút và phát triển nguồn nhân lực sau đại học theo định hướng gắn với nghiên cứu khoa học và ĐMST; tạo môi trường học tập, nghiên cứu thuận lợi để người học phát huy năng lực học thuật, từ đó góp phần nâng cao năng lực công bố quốc tế và khẳng định vị thế nghiên cứu của ĐHQG TPHCM trong khu vực và thế giới.

Nghiên cứu sinh làm việc tại phòng thí nghiệm Trường Đại học Quốc tế (ĐHQG TPHCM). Ảnh tư liệu: Ngô Tùng

Trong giai đoạn 2026-2030, ĐHQG TPHCM đặt mục tiêu thu hút người học sau đại học, hướng tới tỷ lệ người học sau đại học gồm kỹ sư chuyên sâu, thạc sĩ và tiến sĩ chiếm tối thiểu 30% tổng số người học; trong đó nghiên cứu sinh đóng góp 40% số lượng người học sau đại học. Chương trình đồng thời thúc đẩy đào tạo sau đại học gắn với nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ĐMST, góp phần gia tăng số lượng và nâng cao chất lượng công bố quốc tế ISI/Scopus, văn bằng bảo hộ tài sản trí tuệ và sản phẩm chuyển giao.

Chương trình VNU-EGP được thiết kế như một cơ chế hỗ trợ đào tạo sau đại học có tính tích hợp, trong đó người học được tham gia vào môi trường nghiên cứu chuyên nghiệp với định hướng rõ ràng và điều kiện thuận lợi để phát triển học thuật.

Theo kế hoạch, ĐHQG TPHCM sẽ công bố công khai trên cổng thông tin của chương trình danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có gắn với đào tạo sau đại học cùng nhu cầu tuyển học viên, nghiên cứu sinh; đồng thời thiết lập cơ chế kết nối trực tiếp giữa người học với chủ nhiệm nhiệm vụ và người hướng dẫn.

Song song đó, chương trình tăng cường hợp tác quốc tế; khuyến khích hợp tác với các nhóm nghiên cứu mạnh trong và ngoài nước, cũng như thúc đẩy kết nối với doanh nghiệp để phát triển các sản phẩm nghiên cứu có khả năng ứng dụng, thương mại hóa.

Đáng chú ý, mức hỗ trợ tối đa dành cho nghiên cứu sinh lên đến 560 triệu đồng/người; đối với học viên là 160 triệu đồng/người theo thời gian chuẩn của chương trình đào tạo tương ứng. Người học cam kết học tập và nghiên cứu toàn thời gian, được hỗ trợ kinh phí theo tháng hoặc theo thỏa thuận với nhóm nghiên cứu, tổ chức chủ trì.

Các cơ sở đào tạo thuộc ĐHQG TPHCM có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh, phối hợp đào tạo và quản lý người học; chủ động huy động nguồn lực đối ứng, ký kết cam kết trách nhiệm giữa cơ sở đào tạo - chủ nhiệm nhiệm vụ - người học.