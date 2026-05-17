Quyền Hiệu trưởng trường đại học trực tiếp tư vấn, gỡ rối cho sĩ tử trước mùa vượt vũ môn'

Ngày hội tư vấn tuyển sinh ngành Khoa học và Công nghệ, hàng ngàn học sinh và phụ huynh đã có cơ hội được đối thoại, nhận lời khuyên trực tiếp từ các chuyên gia giáo dục hàng đầu. Đặc biệt, sự xuất hiện từ sớm của GS.TS Huỳnh Thị Lan Hương, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại gian hàng tư vấn đã thu hút đông đảo sự quan tâm của các sĩ tử.

Điểm tựa vững chắc

Sự kiện do báo Tiền Phong phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Sở GD&ĐT Hà Nội và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức ngày 17/5.

Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại ngày Hội tư vấn tuyển sinh khối ngành Khoa học và Công nghệ. Ảnh: NTCC

Trước những băn khoăn về cơ hội trúng tuyển và việc làm sau tốt nghiệp của thí sinh, GS.TS Huỳnh Thị Lan Hương đã trực tiếp lắng nghe, chia sẻ và định hướng. Sự đồng hành sát sao của người đứng đầu Nhà trường là minh chứng rõ nét cho cam kết: Luôn lấy người học làm trung tâm và sẵn sàng chuẩn bị bệ phóng vững chắc nhất cho thế hệ trẻ.

Đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường lao động thời kỳ số hóa, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (HUNRE) đã chính thức ban hành Chương trình đào tạo chất lượng cao (CTĐT CLC) cho 4 ngành học then chốt. Đây là mốc son ý nghĩa trong hành trình hơn 60 năm xây dựng và phát triển của Nhà trường.

Các chương trình này được thiết kế theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt, kết hợp lý thuyết vững chắc với thực hành chuyên sâu giúp sinh viên “sống” cùng nghề nghiệp tương lai:

Ngành Kế toán (Chất lượng cao): Đào tạo chuyên gia tài chính thời đại số. Sinh viên được tiếp cận các môn học cốt lõi (Kế toán tài chính, Kiểm toán, Thuế quốc tế), sử dụng phần mềm ERP, Big Data và định hướng theo các chứng chỉ quốc tế uy tín như ACCA, CPA. Cơ hội làm việc rộng mở tại nhóm Big4 (Deloitte, PwC...) và các ngân hàng lớn với nhu cầu nhân lực tăng 20%/năm.

Ngành Quản trị Kinh doanh (Chất lượng cao): Ngành học "đa năng" tích hợp công nghệ 4.0 (AI trong kinh doanh, Blockchain, Thương mại điện tử). Sinh viên học qua case study thực tế, tham gia cuộc thi quốc tế và kết nối mạng lưới doanh nghiệp FDI sâu rộng với mức học phí hợp lý.

GS.TS Huỳnh Thị Lan Hương đang tư vấn trực tiếp cho thí sinh. Ảnh: NTCC

Ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (Chất lượng cao): Ngành kinh tế mũi nhọn được tích hợp lợi thế cốt lõi của HUNRE về môi trường bền vững và du lịch sinh thái. Sinh viên được thực tập tại các chuỗi khách sạn 5 sao, resort lớn (Hạ Long, Phú Quốc, Sa Pa...) và hướng tới chứng chỉ quốc tế IATA để sẵn sàng làm việc toàn cầu.

Ngành Quản lý Đất đai (Chất lượng cao): Thương hiệu mạnh gắn liền với thế mạnh tài nguyên của trường. Sinh viên được làm chủ công nghệ GIS, phân tích dữ liệu địa không gian, tham gia trực tiếp các dự án quy hoạch đô thị. Theo thống kê, thị trường cần hơn 50.000 vị trí việc làm mới mỗi năm tại các Sở TN&MT, tập đoàn Bất động sản lớn (Vinhomes...) hay các tổ chức quốc tế (UNDP).

Trải nghiệm thanh xuân “cháy” cùng các phong trào ngoại khóa

Không chỉ quan tâm đến chương trình học thuật, nhiều thí sinh tại ngày hội bày tỏ sự hào hứng về môi trường trải nghiệm thực tế và đời sống tinh thần tại HUNRE.

Trả lời câu hỏi của một học sinh về việc: "Học tập tại HUNRE ngoài kiến thức trên lớp sinh viên sẽ được trải nghiệm những gì? Hoạt động phong trào ở trường mình có 'cháy' không?"

GS.TS Huỳnh Thị Lan Hương tươi cười khẳng định, sinh viên HUNRE không chỉ "học giỏi" mà còn cực kỳ năng động:

"Nhà trường luôn chú trọng phát triển toàn diện cho các em. Ngoài những giờ học lý thuyết và thực hành tại các phòng lab, phòng thí nghiệm hiện đại hay thư viện số hóa, các em sẽ được hòa mình vào hệ thống các câu lạc bộ đa dạng từ học thuật, kỹ năng đến nghệ thuật, thể thao."

Quyền Hiệu trưởng HUNRE nhấn mạnh thêm, các ngày hội kết nối doanh nghiệp, giải thể thao thường niên và chiến dịch tình nguyện hè... sẽ là môi trường thực tế lý tưởng để sinh viên trau dồi kỹ năng mềm, mở rộng mối quan hệ và lưu giữ những kỷ niệm thanh xuân rực rỡ nhất dưới mái trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.