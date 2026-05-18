Học viện Tài chính chuyển mình để khẳng định khát vọng đổi mới

Nhân dịp chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5, Học viện Tài chính (AOF) đã long trọng tổ chức chuỗi sự kiện đặc biệt: Ra mắt Bộ nhận diện thương hiệu, khai trương Cổng thông tin điện tử mới và khai mạc Diễn đàn Hợp tác và Phát triển lần thứ II năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính nhấn mạnh, bước chuyển mình này là sự đúc kết từ bề dày lịch sử nhưng được vận hành bằng tư duy quản trị hiện đại. Một trong những điểm nhấn thu hút sự chú ý lớn nhất chính là việc công bố Bộ Nhận diện Thương hiệu mới của Học viện.

"Bộ nhận diện mới là sự kết tinh của hơn 63 năm xây dựng và phát triển, dựa trên ba giá trị cốt lõi: Kế thừa - Đổi mới - Hội nhập. Thương hiệu của Học viện sẽ được khẳng định bằng chất lượng đào tạo, uy tín nghiên cứu và tinh thần phụng sự xã hội của mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên", PGS.TS Nguyễn Đào Tùng nói.

Song hành cùng bộ nhận diện mới, Cổng thông tin điện tử mới được đưa vào vận hành thể hiện quyết tâm xây dựng mô hình đại học số, minh bạch và kết nối tri thức mở. Hình ảnh một "trường đại học thông minh" đang được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể, tạo điều kiện tối đa cho người học và các đối tác tiếp cận thông tin, chia sẻ học thuật một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc Hội, giáo dục đại học cùng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo giờ đây chính là "hạ tầng mềm chiến lược" quyết định năng lực cạnh tranh của quốc gia. Học viện Tài chính đang chuyển dịch mạnh mẽ từ ứng dụng công nghệ sang vai trò kiến tạo, xây dựng một hệ sinh thái tri thức bền vững.

Các đại biểu trải nghiệm chuyển đổi số tại Học viện Tài chính

Nhiều năm qua, Học viện Tài chính đã đạt được những thành tựu xuất sắc trong nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế và thúc đẩy phong trào nghiên cứu trong sinh viên. Tuy nhiên, bước sang giai đoạn mới, ban lãnh đạo nhà trường đặt ra yêu cầu khắt khe hơn: Khoa học phải gắn liền với thực tiễn và tạo ra giá trị cụ thể cho xã hội. Tinh thần “từ ý tưởng sang giá trị thực tế” trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động học thuật của nhà trường.

Nằm trong chiến lược đó, Diễn đàn Hợp tác và Phát triển lần thứ II năm 2026 được xác định là trung tâm kết nối đa chiều giữa: Nhà nước - Nhà trường - Nhà khoa học - Doanh nghiệp - Hiệp hội - Gia đình. Học viện kỳ vọng diễn đàn không chỉ là nơi trao đổi học thuật đơn thuần, mà phải trở thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thực thụ. Đây sẽ là nơi các bên cùng thảo luận, đặt hàng đào tạo, phối hợp nghiên cứu và chung tay giải quyết các bài toán thực tế của nền kinh tế, tạo ra nguồn giá trị gia tăng lớn cho xã hội và đất nước. Nhân dịp này, Học viện đã kí kết thỏa thuận hợp tác với nhiều đơn vị như Tổng công ty viễn thông Quân đội (Viettel), Bảo hiểm xã hội, tập đoàn Geleximco, Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán…

Để hiện thực hóa khát vọng lớn lao này, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng đã gửi gắm 4 thông điệp hành động cốt lõi đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện: Đặt khoa học vào trung tâm và lấy thực tiễn làm thước đo; Xây dựng thương hiệu bằng chất lượng và đạo đức; Biến hợp tác thành kết quả cụ thể; Nuôi dưỡng tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ông khẳng định trách nhiệm của thế hệ hôm nay là tiếp tục làm cho Học viện Tài chính phát triển lớn mạnh, hiện đại và vươn xa hơn nữa trong tương lai.

Trụ cột vững chắc cho nền tài chính quốc gia và sứ mệnh vươn tầm quốc tế

Là cơ sở giáo dục đại học giàu truyền thống, Học viện Tài chính từ lâu đã là cái nôi đào tạo hàng vạn cán bộ, chuyên gia kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán chất lượng cao; đồng thời đóng góp tích cực vào công tác phản biện, hoạch định chính sách vĩ mô. PGS.TS Nguyễn Thanh Hải nhìn nhận, Bộ nhận diện và Cổng thông tin mới đã thể hiện rõ nét tư duy chuyển đổi số, kết hợp hài hòa giữa bản sắc dân tộc và các chuẩn mực quốc tế, làm nổi bật giá trị nhân văn sâu sắc. Bà đề nghị Học viện tiếp tục đổi mới quản trị đại học, đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái hợp tác và phát huy giá trị cốt lõi "Tài - Tâm - Chính" để đồng hành cùng sự thịnh vượng của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cũng dành những đánh giá rất cao cho định hướng phát triển đồng bộ của Học viện. Thứ trưởng nhấn mạnh, ngành Tài chính là "huyết mạch của nền kinh tế", đòi hỏi nguồn nhân lực không chỉ giỏi chuyên môn mà phải có tư duy số, năng lực phân tích hiện đại, bản lĩnh nghề nghiệp và đạo đức vững vàng để đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại.

“Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ là ba trụ cột xây dựng nền tài chính quốc gia hiện đại, minh bạch và bền vững” - Thứ trưởng Cao Anh Tuấn khẳng định.

Hướng về tương lai, Bộ Tài chính kỳ vọng Học viện Tài chính sẽ tiếp tục giữ vững vị thế cánh chim đầu đàn, từng bước nâng tầm uy tín đạt trình độ khu vực và quốc tế. Nhà trường cần tiếp tục tiên phong, đẩy mạnh nghiên cứu và giảng dạy các lĩnh vực mang tính xu thế toàn cầu như: Tài chính số, tài chính xanh, công nghệ tài chính (Fintech), phân tích dữ liệu và quản trị rủi ro. Đồng thời, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để xây dựng mô hình đại học thông minh sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa hội nhập toàn cầu.