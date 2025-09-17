Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Sẽ mở phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên

Đỗ Hợp
TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ký Quyết định số 2013/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên trên cơ sở Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

Học viện Tài chính chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ đề nghị thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên trên cơ sở Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật hiện hành.

Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị tại Tờ trình số 1103/TTr-BGDĐT ngày 04 tháng 8 năm 2025 về việc phê duyệt chủ trương thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên trên cơ sở Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh.

Học viện Tài chính được thành lập theo quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng chính phủ, trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị: Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội (trước đây là Trường cán bộ Tài chính – Kế toán Ngân hàng Trung ương, thành lập năm 1963), Viện Nghiên cứu Tài chính và Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Tài chính.

Học viện thực hiện chức năng đào tạo cán bộ trình độ Đại học, sau đại học về các lĩnh vực Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tiếng Anh Tài chính và Tin học Tài chính kế toán; Nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng công nghệ quản lý về lĩnh vực tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh phục vụ hoạch định chính sách tài chính, kinh tế cho ngành và cho đất nước; phục vụ giảng dạy và quản lý; Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh và chuyên môn, nghiệp vụ, công nghệ quản lý về kinh tế, tài chính – kế toán.

Hiện nay Học viện Tài chính có 6 cơ sở đào tạo tại TP Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Đỗ Hợp
#Học viện Tài chính #Hưng Yên #Phân hiệu #đào tạo tài chính #quản trị kinh doanh #giáo dục đại học

