Lựa chọn của hai thủ khoa tổ hợp A00 toàn quốc

Sáng 17/9, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức lễ chào mừng năm học mới 2025-2026, chào đón hơn 3.000 tân sinh viên khóa 64.

Điểm đặc biệt của buổi lễ, lần đầu tiên 10 thủ khoa toàn quốc và thủ khoa toàn trường cùng đứng trên sân khấu, thay mặt các tân sinh viên - học viên lần lượt chia sẻ cảm xúc, kì vọng và mục tiêu trên hành trình 4 năm đại học sắp tới.

PGS.TS Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương thay mặt ban giám hiệu nhà trường vinh danh 10 thủ khoa đầu vào năm nay.

Nguyễn Lê Hiền Mai, thủ khoa toàn quốc tổ hợp A00 chính thức trở thành tân sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, người từng gây "bão" mạng vì vừa giỏi vừa xinh xắn. Hiền Mai cũng là 1 trong 10 thủ khoa của Trường Đại học Ngoại thương năm nay.

Nữ sinh theo học chương trình tiêu chuẩn Kinh tế đối ngoại. Trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Hiền Mai đạt kết quả 3 điểm 10 Toán, Lí, Hóa (tổ hợp A00), trở thành một trong 9 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối các tổ hợp xét tuyển đại học toàn quốc.

Thủ khoa toàn quốc tổ hợp A00 năm 2025, Nguyễn Lê Hiền Mai.

Hiền Mai là cựu học sinh lớp chuyên Hóa, Trường THPT chuyên Hùng Vương (Phú Thọ). Trong thời gian học phổ thông, nữ sinh này giành nhiều thành tích ấn tượng như: Giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa (lớp 9), được tuyển thẳng vào lớp chuyên Hóa của Trường THPT chuyên Hùng Vương. Trong ba năm THPT, Hiền Mai luôn duy trì phong độ ổn định với GPA trên 9.5, trong đó ba môn tổ hợp A00 thường xuyên đạt từ 9.8 đến 10 điểm.

Phát biểu tại buổi lễ, Hiền Mai gửi tới thông điệp: "Đừng nên so sánh bản thân với bất kì ai khác. Hãy vững tâm, vững tin, vững bước, bởi mỗi cá nhân đều là phiên bản độc nhất của bản thân, đều xứng đáng với một vương miện độc bản".

Nguyễn Diệu Linh, thủ khoa 30/30 điểm tổ hợp A00 năm nay cũng lựa chọn ngành Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương. Diệu Linh là cựu học sinh lớp 12A1, Trường THPT Nguyễn Trãi, Hưng Yên (huyện Vũ Thư, Thái Bình cũ).

Diệu Linh sinh ra trong một gia đình thuần nông, từ khi đi học, Linh luôn chủ động trong việc học. Từ năm lên lớp 10 THPT, Linh đã định hướng theo học khối A00 với ước mơ vào Trường Đại học Ngoại thương và trở thành một doanh nhân trong tương lai.

Nguyễn Diệu Linh, thủ khoa toàn quốc tổ hợp A00 năm 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS, TS Phạm Thu Hương - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương - nhắn nhủ các tân sinh viên: “Bước vào môi trường đại học là bước vào hành trình “học làm chủ” quá trình trưởng thành của mình, là khi chúng ta sẽ từng bước định hình rõ nét hơn về “con đường” mà chúng ta thật sự mong muốn lựa chọn, là khi chúng ta hiểu rõ hơn ước mơ là gì và phải làm gì để đạt được ước mơ đó. Các em hãy bắt đầu hành trình của mình bằng việc tập làm một “việc khó” với mình mỗi ngày bởi khi chúng ta tập làm việc khó cũng là khi chúng ta tự rèn luyện bản lĩnh và khai phá năng lực của mình, là khi các em tìm kiếm và phát huy được sự xuất sắc ở trong mỗi cá nhân”.