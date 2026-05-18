TPHCM nghiên cứu làm đường trên cao gần 18km dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh

TPO - TPHCM vừa chấp thuận cho liên danh doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư tuyến đường trên cao gần 18km dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh theo phương thức đối tác công tư (PPP). Công trình được kỳ vọng giảm áp lực giao thông cho khu Nam và tăng kết nối với cửa ngõ phía Tây thành phố.

UBND TPHCM vừa giao Liên danh Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả và Công ty TNHH MTV Thương mại Đầu tư Trí Tín nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đường trên cao dọc Vành đai 2 phía Nam (đại lộ Nguyễn Văn Linh) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Theo đề xuất sơ bộ, tuyến đường trên cao dài khoảng 17,8km, đi dọc dải phân cách giữa đại lộ Nguyễn Văn Linh. Điểm đầu dự kiến từ khu vực cầu Thủ Thiêm 4 và kết thúc tại Quốc lộ 1.

Dự án được nghiên cứu với quy mô 6 làn xe. Đồng thời, phương án sơ bộ đề xuất xây dựng các nút giao khác mức tại các giao lộ lớn như Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Hùng, Quốc lộ 50 và Quốc lộ 1 nhằm giảm xung đột giao thông, tăng khả năng lưu thông trên toàn tuyến.

Hiện nay, cảnh ùn ứ thường xuyên xảy ra trên đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Hữu Huy

Đại lộ Nguyễn Văn Linh hiện là một trong những trục giao thông huyết mạch của TPHCM, kết nối khu Nam với cửa ngõ phía Tây. Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện gia tăng nhanh khiến nhiều đoạn thường xuyên quá tải, đặc biệt tại các nút giao lớn.

Theo UBND TPHCM, dự án đường trên cao được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc cho tuyến hiện hữu, nâng cao năng lực kết nối liên vùng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu Nam thành phố.

UBND TPHCM nhấn mạnh việc giao liên danh doanh nghiệp nghiên cứu và lập hồ sơ đề xuất chỉ nhằm phục vụ công tác xem xét, thẩm định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật PPP và các quy định pháp luật liên quan.

Điều này chưa đồng nghĩa với việc thành phố chấp thuận loại hợp đồng PPP, phương án tài chính hay chỉ định Liên danh Đèo Cả - Trí Tín trở thành nhà đầu tư thực hiện dự án. Các nội dung cụ thể sẽ tiếp tục được xem xét trong quá trình thẩm định hồ sơ.

UBND TPHCM yêu cầu đơn vị nghiên cứu phải đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội, phương án tổ chức giao thông, khả năng hoàn vốn cũng như tính đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, các tuyến metro và các dự án giao thông trọng điểm trong khu vực.

Toàn bộ chi phí phục vụ việc nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư do liên danh doanh nghiệp tự thu xếp, không sử dụng ngân sách nhà nước. Hồ sơ đề xuất phải hoàn thiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày ban hành văn bản chấp thuận nghiên cứu.

UBND TPHCM giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng cùng các đơn vị liên quan hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, tổ chức thẩm định và tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định.