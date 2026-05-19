Lãnh đạo TPHCM dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngô Tùng

TPO - Kỷ niệm 136 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Bí thư Trần Lưu Quang cùng đoàn lãnh đạo TPHCM đã dâng hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên Phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).

Sáng 19/5, đoàn đại biểu của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, làm trưởng đoàn đã thực hiện lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn).

Tham gia đoàn dâng hoa còn có ông Võ Văn Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Đặng Minh Thông - Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cùng các thành viên trong Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM và nhân sĩ, trí thức, chức sắc, chức việc các tôn giáo.

Đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Người. Ảnh: Ngô Tùng
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tại lễ dâng hoa.
Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu TPHCM dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5. Ảnh: Ngô Tùng

Đoàn đại biểu TPHCM đã thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh lẵng hoa tươi thắm với dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với người anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người suốt đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập dân tộc, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

