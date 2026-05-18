Động đất tại Trung Quốc, nhiều tỉnh miền Bắc Việt Nam rung lắc

TPO - Tối 18/5, một trận động đất có độ lớn 5.2 đã xảy ra tại khu vực Liễu Châu, phía Bắc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), gây rung chấn lan truyền đến nhiều khu vực ở miền Bắc Việt Nam, trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, trận động đất xảy ra vào lúc 20 giờ 44 phút 26 giây ngày 18/5/2026 (giờ Hà Nội). Tâm chấn được xác định tại tọa độ 24.390 độ vĩ Bắc, 109.190 độ kinh Đông thuộc khu vực Liễu Châu của Trung Quốc.

Trận động đất có độ sâu 10km, độ lớn 5.2 gây rung chấn đến khu vực miền Bắc của Việt Nam.

Tâm chấn trận động đất gây rung chấn ở Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc tối nay (18/5).

Tại Hà Nội, nhiều người dân sinh sống tại các tòa nhà cao tầng cho biết cảm nhận rõ hiện tượng rung lắc kéo dài trong vài giây. Một số người cho biết đèn, vật dụng trong nhà rung nhẹ, đặc biệt tại các khu chung cư và văn phòng cao tầng.

Ngoài Hà Nội, rung chấn cũng được ghi nhận tại một số địa phương miền Bắc như Quảng Ninh, Hải Phòng, Cao Bằng.

Theo thông tin ban đầu, trận động đất được xác định có cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0 với Việt Nam. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần cho biết, đang tiếp tục theo dõi diễn biến và đánh giá tác động của trận động đất này.

Động đất xảy ra tại khu vực phía Nam Trung Quốc không phải hiện tượng hiếm gặp. Tùy thuộc vào độ lớn, độ sâu tâm chấn và vị trí địa lý, rung chấn có thể lan truyền và được cảm nhận tại một số địa phương ở miền Bắc Việt Nam.