Còn nhà dân bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở ở Cao Bằng

TPO - Theo Bí thư xã Lý Quốc, hiện tại còn một số nhà dân ở xa chính quyền và lực lượng cứu hộ chưa tiếp cận được do mưa lũ làm sạt lở gây lấp đường. Xã Lý Quốc đang huy động thiết bị và nhân lực tổ chức thông đường, tiếp cận cứu hộ người dân và dự kiến hoàn thành trong ngày 19/5.

Tối 18/5, trao đổi với PV báo Tiền Phong, ông Nông Quốc Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Lý Quốc, tỉnh Cao Bằng cho biết đang huy động các lực lượng tham gia dọn dẹp hậu quả mưa lũ xảy ra ngày 16 - 17/5 khiến 2 điểm trường và nhiều nhà dân bị ngập lụt.

Trong buổi sáng cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn đã cử cán bộ, chiến sĩ xuống địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiện tại còn một số nhà dân ở xóm xa bị chia cắt do mưa lũ gây sạt lở đất làm lấp đường nên các lực lượng chưa tiếp cận được.

“Chúng tôi dự kiến trong ngày mai (19/5) sẽ tiếp tục huy động máy móc, lực lượng để thông đường và vào vùng bị chia cắt để hỗ trợ bà con. Trong ngày sẽ hoàn thành xong công tác cứu hộ để bà con sớm ổn định lại cuộc sống”, ông Nông Quốc Tuấn nói.

Lực lượng biên phòng trực tiếp xuống điểm trường Minh Long để dọn dẹp và sửa chữa thiết bị bị hư hỏng.

Sau hai ngày nước lũ tràn vào kéo theo lượng lớn bùn đất, cụm Trường Mầm non và Tiểu học Minh Long và một số nhà dân tại xã Lý Quốc, tỉnh Cao Bằng vẫn còn ngổn ngang. Nhiều đồ dùng dạy học, đồ chơi và bàn ghế bị ngập, bám bùn đất và hư hỏng nặng.

Ông Triệu Hoàng Trường - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Minh Long, cho biết trường có 6 phòng học với 150 học sinh còn Trường Mầm non Minh Long có 102 học sinh từ lớp nhà trẻ đến 5 tuổi. Hai trường chung một mặt bằng, khuôn viên.

Do đã hoàn thành chương trình năm học nên học sinh hiện được nghỉ học. Tuy nhiên, cán bộ, giáo viên 2 nhà trường vẫn đang thực hiện công tác đánh giá, chuẩn bị tổng kết năm học.

Trường bị ngập lụt trong thời điểm này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của trường. Đặc biệt là đồ dùng, thiết bị phục vụ dạy và học của giáo viên, học sinh như bàn ghế, sách vở, thiết bị dạy học…

Để sớm khắc phục hậu quả của bão lũ, cán bộ, giáo viên nhà trường đã chủ động sắp xếp vị trí làm việc tạm thời để đảm bảo tiến độ vừa huy động để tổng vệ sinh. Cùng với đó, các lực lượng cũng đã đến trường để hỗ trợ dọn dẹp trang thiết bị bị hỏng do ngâm nước và vệ sinh các lớp học.

Lực lượng cứu hộ xuyên đêm mở đường, dọn dẹp nhà dân tại xã Lý Quốc bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Trung tá Nguyễn Duy Đông - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn, cho biết việc triển khai lực lượng giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của đơn vị, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Với tinh thần "ở đâu nhân dân cần, bộ đội luôn có mặt," đơn vị cử gần 100 lượt cán bộ, chiến sỹ xuống địa bàn phối hợp cùng với các lực lượng giúp dân các xóm và các trường Tiểu học, Mầm non Minh Long khắc phục hậu quả.

Cán bộ, chiến sỹ các lực lượng nhanh chóng phối hợp cùng giáo viên và lực lượng địa phương tiến hành dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên, kê lại bàn ghế, lau chùi thiết bị, vận chuyển đồ dùng từ nơi ngập đến nơi khô ráo.

Theo báo cáo của tỉnh Cao Bằng, đợt mưa lũ kéo dài hai ngày (16 - 17/5) đã khiến 220 nhà bị ngập nước dưới 1m. Trong đó, xã Lý Quốc 216 nhà, xã Đàm Thủy 4 nhà, xã Quang Long 1 nhà. Mưa lũ làm 253,6 ha diện tích nông nghiệp bị thiệt hại do ngập nước.

Về giao thông, tuyến quốc lộ 4A sạt lở 28 điểm, tuyến ĐT 206 bị sạt lở nhiều điểm. Tuyến giao thông nông thôn xóm Bản Thang, điểm cầu Nà Mu, xã Lý Quốc bị ngập sâu dưới 3m. Đường giao thông nông thôn Bản Thuôn, xã Đàm Thủy sạt lở 5 điểm. 3 công trình thủy lợi bị thiệt hại hư hỏng nặng.

Về giáo dục, có một điểm trường bị ngập nước dưới 1 m, về thủy sản một số ao nuôi cá truyền thống bị ngập, mưa lũ cũng làm cuốn trôi, hơn 1.050 kg thóc, ngô bị hỏng, ướt. Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra ước tính trên 14,7 tỷ đồng.