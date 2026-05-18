Hà Nội chốt thời gian xử lý bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép

Thanh Hiếu

TPO - UBND xã Hoài Đức yêu cầu các tổ chức, cá nhân nhanh di chuyển vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng hiện đang tập kết trái phép về đúng địa điểm được cấp phép.

UBND xã Hoài Đức vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh chấm dứt tập kết vật liệu xây dựng, rác thải xây dựng không đúng quy định trên địa bàn.

UBND xã Hoài Đức nhận được phản ánh về việc một số tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh tập kết vật liệu xây dựng, đổ đất, đá, cát, trạc thải, phế thải xây dựng trái phép trên địa bàn xã.

Để bảo đảm việc sử dụng đất đúng mục đích, UBND xã Hoài Đức yêu cầu các tổ chức, cá nhân chấm dứt ngay việc tập kết vật liệu xây dựng trái phép, tự giác thu dọn, di dời vật liệu xây dựng đang tập kết không đúng quy định. Quá trình di dời, phải có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông.

Việc di chuyển vật liệu, phế thải xây dựng tại các điểm tập kết trái phép phải hoàn thành trước ngày 20/5.

UBND xã Hoài Đức nghiêm cấm các hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, thu gom, vận chuyển, đổ thải trái phép.

Các cơ sở chỉ được hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện về đăng ký kinh doanh, địa điểm kinh doanh, điều kiện về đất đai, môi trường, giao thông...

Thời gian gần đây xã Hoài Đức tăng cường các biện pháp giải quyết điểm nghẽn về đô thị, vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Sau khi được tuyên truyền, vận động trường hợp tổ chức, cá nhân không tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, UBND xã đã tổ chức cưỡng chế theo quy định.

