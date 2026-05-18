Quán cơm ngon Bắc Ninh lấn chiếm vỉa hè, thách thức khi người dân nhắc nhở bị phạt 35 triệu đồng

Thanh Hiếu

TPO - Quá trình kiểm tra, phường Cầu Giấy đã phát hiện quán cơm ngon Bắc Ninh có nhiều hành vi vi phạm, như: Lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, không đăng ký kinh doanh... nên đã xử phạt tổng số tiền 35 triệu đồng.

Ngày 18/5, UBND phường Cầu Giấy cho biết, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 35 triệu đồng đối với quán cơm ngon Bắc Ninh (ngõ 79 Cốm Vòng, phường Cầu Giấy).

Trước đó, ngày 17/5, mạng xã hội xuất hiện clip phản ánh quán cơm trên chiếm dụng không gian chung của ngõ 79 Cốm Vòng làm nơi nấu nướng và kinh doanh.

Khi người dân nhắc nhở, chủ cơ sở đã có những lời lẽ xúc phạm, thách thức khiến dư luận phẫn nộ.

Lực lượng chức năng phường Cầu Giấy làm việc với quán cơm ngon Bắc Ninh.

Tiếp nhận thông tin, ngày 18/5, lực lượng chức năng phường Cầu Giấy đã kiểm tra toàn diện đối với quán cơm ngon Bắc Ninh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện quán cơm trên có nhiều vi phạm, như: Lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh; không đăng ký kinh doanh và không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính và quyết định xử phạt quán cơm trên với tổng số tiền 35 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu chủ cơ sở khắc phục các lỗi vi phạm đã được chỉ ra.

Thanh Hiếu
#Xử phạt #Cơm ngon Bắc Ninh #Hà Nội #Phường Cầu Giấy #Lấn chiếm vỉa hè

