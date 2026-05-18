Công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về công tác cán bộ

TPO - Ông Đỗ Văn Trụ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chiềng Cơi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La.

Ngày 18/5, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Đình Việt trao quyết định bổ nhiệm, kiện toàn lãnh đạo chủ chốt sở, ngành.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Sơn La đã công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Công Thương; Sở Tư pháp; Sở Giáo dục và Đào tạo; Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh.

Theo đó, ông Đỗ Văn Trụ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chiềng Cơi, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La; ông Dương Gia Định - Chủ tịch UBND xã Bình Thuận, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường;

Bà Lê Thùy Dung - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tô Hiệu, được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Thế Vinh - Trưởng phòng Quản lý công nghiệp, Sở Công Thương, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương;

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Trưởng phòng Xây dựng và Tổ chức thi hành pháp luật, Sở Tư pháp được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp; bà Trịnh Thị Việt Hà - Trưởng phòng Quản lý đầu tư, xây dựng và môi trường, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh.

Ông Nguyễn Đình Việt phát biểu giao nhiệm vụ cho cán bộ được bổ nhiệm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La yêu cầu các cán bộ nhanh chóng tiếp cận công việc, nắm vững chức năng, nhiệm vụ được giao; giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu.

“Mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý cần phát huy tinh thần ‘dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm’ vì lợi ích chung; chủ động đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu, điều hành; lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo trong thực thi nhiệm vụ”, ông Nguyễn Đình Việt nhấn mạnh.